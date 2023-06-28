Норвегія схвалила інвестиції в нафту й газ на понад $18 мільярдів
Уряд Норвегії дав дозвіл нафтовим компаніям на розробку 19 нафтових і газових родовищ з інвестиціями, що перевищують 200 млрд норвезьких крон ($18,51 млрд), що є частиною стратегії країни з розширення видобутку на десятиліття вперед.
Як пише Reuters, 2020 року парламент Норвегії запровадив тимчасові податкові пільги, щоб заохотити інвестиції в нафтову промисловість у період низької активності, що викликало наплив заявок від енергетичних компаній, передає enkorr.
Серед розробок родовищ, які отримали остаточне схвалення в середу, були дев'ять, якими керує Aker BP, три – Equinor і кілька – Wintershall Dea і OMV.
"Це проєкти, які сприятимуть постійному високому й стабільному видобутку на континентальному шельфі Норвегії, а також створенню робочих місць і вартості", – сказав на пресконференції міністр нафти та енергетики Тер’є Асланд.
Екологи й інші фахівці, стурбовані тим, що викиди вуглецю від спалювання нафти й газу сприяють зміні клімату, наполегливо виступають проти виробництва нафти в Норвегії.
Уряд каже, що нафтові й газові ресурси Норвегії важливі для енергетичної безпеки Європи і будуть потрібні протягом десятиліть.
Торік Норвегія обігнала Росію як найбільшого постачальника газу в Європу після того, як Росія припинила постачання на тлі розв'язаної нею повномасштабної війни в Україні.
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Тогда объясните мне - почему норвежская власть
Не тырит у своего народа?
Как украинская ,например
Может позовем норвежцев нами порулить?
Глядишь,лет через 10 станем самой прекрасной и успешной страной на свете
А норвежцы увидят - какой рай есть на земле
Какая прекрасная земля
Какой уникальный климат