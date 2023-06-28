ДІЯРУ внесла зміни до ліцензій на експлуатацію чотирьох енергоблоків Запорізької АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС, яка тимчасово окупована російськими військами.

"Визначені стани експлуатації енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС, відповідно до наданих документів ДП НАЕК "Енергоатом" та експертних висновків Держатомрегулювання, є оптимальними в умовах окупації Запорізької АЕС російськими військами та втрати водних ресурсів Каховського водосховища – основного джерела водопостачання для систем охолодження ЗАЕС", – сказано в повідомленні ДІЯРУ.

Зокрема внесено такі зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №3-6 Запорізької АЕС:

експлуатація ядерної установки енергоблока №3 Запорізької АЕС здійснюється у станах "зупин для ремонту", "холодний зупин";

експлуатація ядерної установки енергоблока №4 Запорізької АЕС здійснюється у стані "холодний зупин";

експлуатація ядерної установки енергоблока №5 Запорізької АЕС здійснюється у стані "холодний зупин";

експлуатація ядерної установки енергоблока №6 Запорізької АЕС здійснюється у стані "холодний зупин".

Підставою для внесення змін до ліцензій стали заяви ДП "НАЕК "Енергоатом" та подані разом з ними документи.

Зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 Запорізької АЕС були внесені наказом Держатомрегулювання №501 від 18 серпня 2022 року, а саме: експлуатація енергоблока №1 здійснюється у станах "перевантаження палива"-"холодний зупин", а енергоблока №2 – у стані "холодний зупин".