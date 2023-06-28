Кремль заперечує причетність до "бізнесу" терористів "Вагнера" в Африці попри заяву влади ЦАР

Кремль заперечує причетність російської влади до діяльності нелегальної терористичної організації ПВК "Вагнер" на території Африки.

Про це заявив прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков, пише "Коммерсант".

За його словами, окрім коштів, які виділялися на утримання угрупування по лінії Міноборони Росії, "Вагнер" мав і свій приватний бізнес.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи готова Росія надати ПВК "Вагнер" фінансову чи іншу підтримку на фоні запроваджених США санкцій, Пєсков сказав: "У компанії там був самостійний бізнес. І до цього бізнесу держава не мала жодного стосунку".

Як повідомлялося, напередодні президент РФ Владімір Путін визнав, що Росія фінансувала діяльність терористичного угрупування ПВК "Вагнер" з бюджету – з травня 2022 по травень 2023 року на утримання бойовиків виділили понад 86 мільярдів рублів. Крім того, за його словами, понад 110 млрд рублів було виділено на "страхові виплати". Імовірно, йшлося про виплати загиблим у війні проти України, родинам яких у РФ обіцяють виплачувати по 5 млн рублів.

"Путін говорив про досить значні грошові суми, які виділялися по лінії Міністерства оборони. Він називав ці цифри. Але компанія займалася і своїм бізнесом, який не має до держави жодного відношення", – заявив Пєсков.

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Напередодні США внесли до списку санкцій чотири юридичні та одну фізичну особу, пов'язані із засновником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Прігожиним. Серед них — алмазодобувна компанія Diamville, що базуються в Центральноафриканській Республіці, і підприємство Midas Resources, що займається видобутком корисних копалин.

Після цього влада Центральноафриканської республіки заявила, що готова прийняти будь-яку іншу військову допомогу від Росії, якщо вона вирішить вивести з країни найманців ПВК "Вагнер". Таким чином, підтвердивши, що бойовики ПВК "Вагнер" розташовувалися в ЦАР за рішенням російської влади.

Угрупування "Вагнер" контролює в ЦАР видобуток золота та інших корисних копалин. Крім ЦАР, бойовики ПВК "Вагнер" в Африці присутні у Малі, Буркіна-Фасо, Судані та Лівії.