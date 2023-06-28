На Оболонському проспекті в Києві обмежать рух транспорту через ремонт. КАРТА
На Оболонському проспекті в Києві 1 і 2 липня із 07:00 до 23:00 частково обмежать рух транспорту.
"За сприятливих погодних умов цими вихідними влаштовуватимуть нове асфальтове покриття", – сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
Так, у суботу, 1 липня, дорожники працюватимуть: на ділянці від вул. Героїв полку Азов до вул. Левка Лук'яненка в напрямку вул. Героїв Дніпра; у неділю, 2 липня, – на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Левка Лук'яненка в напрямку просп. Степана Бандери.
"Під час асфальтування рух ділянками проспекту буде тимчасово перекрито", – підкреслили в КМДА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль