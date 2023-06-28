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На Оболонському проспекті в Києві обмежать рух транспорту через ремонт. КАРТА

ремонт,доріг

На Оболонському проспекті в Києві 1 і 2 липня із 07:00 до 23:00 частково обмежать рух транспорту.

"За сприятливих погодних умов цими вихідними влаштовуватимуть нове асфальтове покриття", – сказано в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Так, у суботу, 1 липня, дорожники працюватимуть: на ділянці від вул. Героїв полку Азов до вул. Левка Лук'яненка в напрямку вул. Героїв Дніпра; у неділю, 2 липня, – на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Левка Лук'яненка в напрямку просп. Степана Бандери.

"Під час асфальтування рух ділянками проспекту буде тимчасово перекрито", – підкреслили в КМДА.

На Оболонському проспекті в Києві обмежать рух транспорту через ремонт 01

Автор: 

дороги (1580) Київ (4703) ремонт (1486)


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