Велика Британія виділила 10 мільйонів фунтів на гранти для зеленої енергетики в Україні

Уряд Великої Британії виділив 10 млн фунтів стерлінгів у вигляді грантів на інноваційні ідеї для зеленої енергетики в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Посольства Великої Британії в Україні.

"Це життєво важливе початкове фінансування допоможе інноваторам вивести свої ідеї на наступний етап розвитку та підготувати до виходу на ринок", – йдеться у повідомленні.

Як нагадують дипломати, минулого тижня на Конференції з відновлення України в Лондоні Британія відкрила InnovateUkraine Green Energy Challenge Fund.

Тепер, підприємства, дослідницькі організації, благодійні та неурядові організації з України та інших країн можуть подавати заявки на фінансування проєктів вартістю від 50 тис. до 2 млн фунтів стерлінгів.

Подача заявок завершиться у вересні, а проєкти мають тривати з березня 2024 року до максимум березня 2026 року.

Зазначається, що заявки мають зосереджуватись на конкретних потребах енергетичного відновлення України; використовувати інноваційну технологію, ідею та/або бізнес-модель, яка є низьковуглецевою, доступною та безпечною, а також підтримувати енергетичну стійкість українських громад, які страждають від нестачі енергетичних потужностей.