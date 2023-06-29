Росія створила найдорожчий пасажирський літак – його ціна вища за аналоги від Airbus і Boeing

Вартість нового російського літака МС-21 виявилася вищою за ринкову ціну аналогів від Airbus і Boeing.

Російська Державна транспортна лізингова компанія (ГТЛК) наприкінці 2022 і на початку 2023 року пропонувала кільком місцевим авіакомпаніям, що не входять до складу "Аерофлоту", взяти лайнер у лізинг, виходячи з ціни 4,3-4,6 млрд рублів ($50-54 млн), пише "Коммерсант".

Йшлося про постачання літаків у 2028–2030 роках, ціна враховувала отримання субсидій від держави, але їх розмір не уточнювався.

Ціни, названі ГТЛК, перевершують вартість аналогів російського літака – Airbus A320/А321 та Boeing 737-800 та MAX. Їхня вартість у каталозі становить $100-105 млн, але ринкова складає близько $50 млн і нижче.

Деякі співрозмовники видання зазначили, що Росія побудувала чи не найдорожчий літак у своєму класі. До того ж, за словами джерела газети в галузі, "і сам МС-21 і його ресурс залишаються великим сюрпризом".

"Яким буде його міжремонтний наліт? Якими будуть умови субсидій? Який термін лізингу? Якщо зараз його пропонують на 20-25 років, то чи вистачить ресурсу на весь термін, адже за умов високої експлуатації це понад 100 000 годин нальоту, недосяжна цифра для літаків, вироблених у РФ", – зазначає співрозмовник видання.

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Водночас джерело у російській авіаційній промисловості визнає, що МС-21 не міг бути дешевшим за зарубіжні аналоги, адже в Росії немає серійного виробництва пасажирських літаків та комплектуючих до них.

При цьому у 2021 році ГТЛК наводила ще вищу вартість МС-21 – 4,71-4,99 млрд рублів. Тоді йшлося про постачання у 2022-2024 роках з американськими двигунами PW140, які тепер недоступні через санкції.

Співрозмовники газети в авіакомпаніях припускають, що тепер для них ціна МС-21 буде вищою за 5 млрд рублів хоча б тому, що вартість російського двигуна ПД-14 не може бути нижчою, ніж у серійного американського двигуна.