Рада ухвалила закон про верифікацію даних про пацієнтів після скарг на фейкові записи до лікарів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо верифікації відомостей про пацієнтів".

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9272 у другому читанні підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Згідно із пояснювальною запискою, документ має на меті спростити верифікацію даних у електронній системі охорони здоров’я з використанням Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та/або Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

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Як повідомлялося, лікарі первинної медичної допомоги зафіксували зростання кількості звернень пацієнтів минулого року, порівняно періодом до початку великої війни, попри виїзд мільйонів українських біженців за кордон.

При цьому користувачі соціальних мереж масово виявляли у своїх особистих кабінетах медичних інформаційних систем записи, які вони вважають фейковими. Таким чином, лікарі могли позначати візити пацієнтів, які насправді не відбувалися, але лікарні отримували б за них оплату від НСЗУ.

Через це Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України вирішили відновити фізичний моніторинг роботи законтрактованих із НСЗУ медустанов. Голова МОЗ Віктор Ляшко також розповідав про випадки, коли лікарі підписують фейкові декларації з людьми, які вже померли.