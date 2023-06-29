Україна розірвала угоди про державні секрети та единий економічний простір із Білоруссю

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вихід України з угоди про єдиний економічний простір із Республікою Білорусь, а також припинила дію угоди ро взаємне забезпечення державних секретів.

"Ви не повірите, але в нас досі був договір з Білоруссю про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Але тільки що Рада припинила дію цієї угоди (№0197)", – повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з пояснювальною запискою, відповідне рішення має дозволити забезпечити захист національних інтересів України, сприятиме збереженню незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Української держави, які опинилися під загрозою у зв‘язку з повномасштабною війною, розв‘язаною Російською Федерацією за підтримки Республіки Білорусь.

Крім того, законопроєкт №0205 про вихід України з угодни про формування єдиного економічного простору з Білоруссю підтримав 261 народний депутат на пленарному засіданні 29 червня.