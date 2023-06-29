Україна збільшила експорт яловичини в Китай і країни Азії 4 рази, – УКАБ

За результатами перших п’яти місяців 2023 року українськими виробниками було відвантажено 9,6 тис. тонн яловичини на суму $38,1 млн, що, відповідно, в 3,6 та в 2,6 раза більше, ніж торік.

Як ідеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", травень місяць став найбільш результативним, оскільки продано закордон 2,5 тис. тонн, що на 42% більше, ніж у квітні.

Найбільшими імпортерами української яловичини були: Китай – 5,80 тис. тонн, Узбекистан – 1,04 тис. тонн, Азербайджан – 1,06 тис. тонн, Казахстан – 590 тонн.

"Із початком повномасштабної війни можливості експортувати м’ясо та м’ясопродукти з України сильно ускладнилися. До війни частка перевезень яловичини автомобільним транспортом складала лише 22,4% (77,6% експортувалось морем). Однак навіть при таких складних умовах, географія постачань не змінилась. Якщо українські експортери будуть продовжувати постачання на тому ж рівні до кінця року, то ми зможемо наблизитись до об’ємів 2021 року", – заявив аналітик УКАБ Максим Гопка.

Водночас, для українського ринку яловичини є важливим вихід на європейські ринки збуту, тому що через закриті порти логістика є дуже дороговартісною, що не дає галузі працювати ефективно.

Через те що ціни на яловичину в країнах ЄС знаходяться на високому рівні, споживання цього виду м’яса населенням поступово скорочується, і ця тенденція продовжиться в наступні роки, що підтверджується в прогнозі Європейської Комісії. Передбачається, що виробництво яловичини в 2023 році може скоротитися на 1,6% і це триматиме ціни стабільно високими й надалі.