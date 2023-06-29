Для автобусних перевізників у липні запустять "єЧергу"на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує в липні запустити в тестовому режимі запис в електронну чергу перетину кордону ("єЧерга") на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" для автобусних перевізників.

"Із 8 травня на 16 пунктах пропуску з європейськими країнами розпочала роботу електронна черга. Вона надає можливість зареєструватись в онлайн-режимі для перетину кордону усім водіям вантажних транспортних засобів. Зараз є доручення прем’єр-міністра з 1 липня запустити таку систему для автобусів. Ми розуміємо, що для усіх пунктів пропуску відразу налагодити цей процес буде складно, тому зробимо його покроковим", – повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач під час зустрічі з міжнародними пасажирськими перевізниками щодо запровадження електронної черги для перетину кордону, передає Укрінформ.

Деркач наголосив, що Міністерство вже найближчими днями запустить електрону чергу для автобусів, що проїжджатимуть через пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Водії повинні будуть в обов’язковому порядку реєструватись в системі, аби перетнути кордон на цьому ПП.

"Зараз ми запускаємо єдиний пілотний проєкт на ПП "Ягодин – Дорогуськ". Аби перетнути кордон, в системі потрібно вказати інформацію про водія та транспортний засіб. Зробити це можна за допомогою сайту або відповідного застосунку. Система зробить все самостійно: зареєструє та поставить в чергу. За місяць, коли побачимо як працює механізм, ми його допрацюємо", – додав заступник міністра.

Нагадаємо, 8 травня на 16 пунктах пропуску стартувала послуга запису до електронної черги для перетину кордону водіями вантажівок.

Наразі "єЧергою" можуть користуватися лише водії вантажівок з ліцензією на міжнародні перевезення вантажу, утім, із липня її хочуть поширити на водіїв автобусів, а з серпня – на власників легкових автомобілів.

Сервіс доступний на ПП: "Ягодин – Дорогуськ"; "Рава-Руська – Гребенне"; "Краківець – Корчова"; "Шегині – Медика"; "Ужгород – Вишнє-Нємецьке"; "Порубне – Сірет"; "Тиса (Чоп) – Захонь"; "Рені – Джюрджюлешть"; "Орлівка – Ісакча"; "Могилів-Подільський – Отач"; "Устилуг – Зосин"; Тимчасовий ПП "Нижанковичі – Мальховіце"; "Дякове – Халмеу"; "Старокозаче – Білгород-Дністровський"; "Мамалига – Крива"; "Виноградівка – Вулкенєшть".