Рада розірвала угоду про співпрацю з Росією та Білоруссю в сфері трудової міграції

Верховна Рада припинила дію угоди про співпрацю в галузі трудової міграції та соціальний захист трудящих-мігрантів у відносинах з Російською Федерацією та Білоруссю.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний законопроєкт №0184 проголосували загалом 287 народних депутатів на засіданні 29 червня.

Законопроєкт також припиняє дію протоколу до цієї угоди.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено для актуалізації участі України в договірно-правовій базі в рамках Співдружності незалежних держав з урахуванням збройної агресії РФ проти України та участі у ній Білорусі.

Згідно з супровідним документом, реалізація законопроєкту не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, розвиток регіонів.

Угода про співпрацю була підписана 15 квітня 1994 року, а протокол про внесення змін та доповнень до цієї угоди – 25 листопада 2005 року у Москві.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт про вихід України з угоди про єдиний економічний простір із Республікою Білорусь, а також припинила дію угоди про взаємне забезпечення державних секретів.