Зміни до закону про мобілізацію: Рада прибрала поширену підставу для отримання відстрочки та звільнення у запас

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть претендувати на відстрочку від призову на військову службу або дострокового звільнення у запас.

Відповідну поправку врахували при голосуванні за законопроєкт №9342 про доплати і відпустки для військовослужбовців, звернуло увагу Радіо Свобода.

Вона передбачає, що до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським, для отримання відстрочки або звільнення у запас через необхідність догляду за близьким родичем з інвалідністю, потрібно буде довести, що у родині більше немає інших людей, здатних утримувати таку особу.

Читайте також: Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків з України через систему "Шлях"

Для цього у законопроєкт №9342 додали абзац 11 частини І статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

Як повідомлялося, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у другому читанні 28 червня. Він має замінити ухвалене Верховною Радою рішення про повернення доплат усім поліцейським та військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, незалежно від місця виконання завдань, який відмовився підписувати президент.