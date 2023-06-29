Нацбанк затвердив стратегію пом’якшення валютних обмежень і повернення до гнучкого обмінного курсу

Національний банк України 29 червня затвердив Стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу й повернення до інфляційного таргетування

Як ідеться в повідомленні НБУ, підготовка Стратегії є одним зі структурних маяків у межах програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, виконання якого було передбачено до кінця червня 2023 року.

Стратегія складається з трьох основних напрямів: це пом'якшення валютних обмежень, перехід до більшої гнучкості курсу та повернення до принципів інфляційного таргетування. Кожен напрям містить загальний опис послідовності етапів, ключових пріоритетів, принципів та належних передумов реалізації Стратегії.

Водночас Нацбанк наголошує, що кроки з реалізації Стратегії прив'язуватимуться не до конкретних дат, а до формування визначених нею передумов.

"Так, наприклад, сформовані належні передумови дали змогу НБУ пом'якшити низку валютних обмежень у червні. Водночас передумови для наступних кроків ще формуються", – зазначають у НБУ.

Крім того, під час реалізації відповідної Стратегії Національний банк враховуватиме результати ретельного аналізу ефективності попередніх кроків та потенційного впливу змін, які планується реалізувати за одним напрямом, на зміни за іншими напрямами, а також на інші аспекти макроекономічної політики (зокрема, на фіскальну позицію та боргову стійкість).

"Завдяки такому підходу повернення в перспективі до інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом відбуватиметься у впорядкований, консистентний спосіб, що дасть змогу мінімізувати ризики для цінової і фінансової стабільності та максимізувати потенціал для сталого економічного відновлення", – сказано у повідомленні.

При цьому курсова стійкість залишатиметься важливим елементом досягнення цілей Національного банку впродовж всіх етапів реалізації Стратегії, наголошують у НБУ.

Відповідно Національний банк зберігатиме жорсткі монетарні умови шляхом підтримання достатньо високого рівня процентних ставок у реальному вимірі. Це забезпечуватиме високу привабливість гривневих активів і у такий спосіб дасть змогу мінімізувати ризики для курсової стійкості.

Публічна версія Стратегії буде оприлюднена Національним банком до 7 липня 2023 року.