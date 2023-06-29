Зеленський зустрівся з представниками бізнесу: говорили про роботу податківців та правоохоронців

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, що працює в нашій країні.

Під час зустрічі обговорювалися питання збереження та створення нових робочих місць в Україні, а також проблеми, з якими стикаються підприємці, повідомляє пресслужба голови держави.

"Під час зустрічі домовилися про спільні зусилля, покликані зменшити проблеми бізнесу від правоохоронних органів, обговорили ситуацію в податковій сфері та перспективи її реформування, торкнулися питання податкових перевірок, посилення ефективності органів, що мають стимулювати розвиток економіки й забезпечувати супровід інвестицій", – повідомляє пресслужба президента.

Також було відзначено дуже цікаву й перспективу програму доступного кредитування житла "єОселя" і важливість її подальшого масштабування.

Під час розмови представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань. Президент підтримав цю ініціативу, запропонувавши спільно визначитись із форматом роботи.

"Дуже важливо створити майданчик, на якому ми постійно говорили б. Тому що не можна роками накопичувати проблеми: ми їх просто не зможемо потім подолати", – зазначив Зеленський.

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Як повідомлялося, на початку червня Зеленський пообіцяв вжити заходів, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони. "Якщо є питання до податківців і вони охреніли – я розберусь", – сказав президент.

Водночас збільшилась кількість скарг бізнесу на дії податківців та правоохоронців. Крім того, напередодні 42 українські компанії звернулись до президента Володимира Зеленського із закликом захистити 42 статтю Конституції України про підприємницьку діяльність та зупинити хвилю корупції та рейдерських атак.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Президент Зеленський пообіцяв розібратися з податківцями, які "охреніли". Ми запитали у підприємців