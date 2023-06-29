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Новини
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Зеленський зустрівся з представниками бізнесу: говорили про роботу податківців та правоохоронців

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками вітчизняного та іноземного бізнесу, що працює в нашій країні.

Під час зустрічі обговорювалися питання збереження та створення нових робочих місць в Україні, а також проблеми, з якими стикаються підприємці, повідомляє пресслужба голови держави.

"Під час зустрічі домовилися про спільні зусилля, покликані зменшити проблеми бізнесу від правоохоронних органів, обговорили ситуацію в податковій сфері та перспективи її реформування, торкнулися питання податкових перевірок, посилення ефективності органів, що мають стимулювати розвиток економіки й забезпечувати супровід інвестицій", – повідомляє пресслужба президента.

Також було відзначено дуже цікаву й перспективу програму доступного кредитування житла "єОселя" і важливість її подальшого масштабування.

Під час розмови представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу для комунікації щодо захисту прав бізнесу й розгляду інших питань. Президент підтримав цю ініціативу, запропонувавши спільно визначитись із форматом роботи.

"Дуже важливо створити майданчик, на якому ми постійно говорили б. Тому що не можна роками накопичувати проблеми: ми їх просто не зможемо потім подолати", – зазначив Зеленський.

Читайте також: Бізнес назвав блокування податкових накладних найбільшою проблемою у взаємодії з владою, – опитування

Як повідомлялося, на початку червня Зеленський пообіцяв вжити заходів, щоб підприємці не виїжджали з країни через високі податки та інші перепони. "Якщо є питання до податківців і вони охреніли – я розберусь", – сказав президент.

Водночас збільшилась кількість скарг бізнесу на дії податківців та правоохоронців. Крім того, напередодні 42 українські компанії звернулись до президента Володимира Зеленського із закликом захистити 42 статтю Конституції України про підприємницьку діяльність та зупинити хвилю корупції та рейдерських атак.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Президент Зеленський пообіцяв розібратися з податківцями, які "охреніли". Ми запитали у підприємців

Автор: 

бізнес (1196) Зеленський Володимир (2522) податки (2461) Правоохоронні органи (20) Державна податкова служба (380)


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Топ коментарі
+6
За какой хер повышают тарифы на все? электроэнергию, воду, горючку и тд? Было ж вето ***********? Или ГОЙДА?
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29.06.2023 20:47
+5
"Дуже важливо створити майданчик, на якому ми постійно говорили б. Тому що не можна роками накопичувати проблеми: ми їх просто не зможемо потім подолати", - зазначив Зеленський. Джерело: https://biz.censor.net/n3427874

Нащо державі таке чмо, яке на п"ятому році свого "керування в турборежимі" не знає основних проблем підприємців та бізнесу? Які ще майданчики тобі потрібні, щоб зрозуміти - бізнесу треба щоб йому твої "бізнесняні" з податкової, БЕБ, прокуратури не заважали виживати зараз, під час війни. Це не зустріч з представниками бізнесу, це чергове шоу та імітація у виконанні жалюгідного мерзотника, кожен день якого при владі лише погіршує становище в державі.
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29.06.2023 20:17
+2
А Коробейніков (тобто гетьманчиков) був присутній ? Якщо був, то прямо в офісі продавав права на податкові накладні.
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30.06.2023 10:36
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Розмова звелася до одного: "хлопці, не попадайтеся, ви мені рейтинг псуєте!"
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29.06.2023 19:29 Відповісти
"Дуже важливо створити майданчик, на якому ми постійно говорили б. Тому що не можна роками накопичувати проблеми: ми їх просто не зможемо потім подолати", - зазначив Зеленський. Джерело: https://biz.censor.net/n3427874

Нащо державі таке чмо, яке на п"ятому році свого "керування в турборежимі" не знає основних проблем підприємців та бізнесу? Які ще майданчики тобі потрібні, щоб зрозуміти - бізнесу треба щоб йому твої "бізнесняні" з податкової, БЕБ, прокуратури не заважали виживати зараз, під час війни. Це не зустріч з представниками бізнесу, це чергове шоу та імітація у виконанні жалюгідного мерзотника, кожен день якого при владі лише погіршує становище в державі.
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29.06.2023 20:17 Відповісти
За какой хер повышают тарифы на все? электроэнергию, воду, горючку и тд? Было ж вето ***********? Или ГОЙДА?
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29.06.2023 20:47 Відповісти
Ну так, самий час... Війни то немає... Клоун..
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30.06.2023 08:21 Відповісти
И кто там собрался,кто имеет доступ до тела,почему никто из них не сказал про сивковичского агента рядом с троном гадящего везде где хочет?
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30.06.2023 08:41 Відповісти
Ну раз зєлупа єрмака сама взялася за бізнес то бізнес в Україні накрився зєльоним тазіком, все до чого дотичний зєльоний клоун накривається тазіком
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30.06.2023 08:47 Відповісти
А Коробейніков (тобто гетьманчиков) був присутній ? Якщо був, то прямо в офісі продавав права на податкові накладні.
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30.06.2023 10:36 Відповісти
Цікаво б було подивитися на перелік учасників, допущених до "спілкування".
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30.06.2023 11:02 Відповісти
Цар добрий. Цар зрозуміє.
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30.06.2023 14:30 Відповісти
Машинобудівний завод, що у місті Чернівці (ТОВ "Машзавод") вже 9 місяців знаходиться під безпідставними помилковими санкціями. СБУ, колишній керівник якої - Іван Баканов написав листа в РНБО з приводу накладення санкцій, - вже розібралися що підстав для санкцій немає і подала в РНБО клопотання про зняття санкцій. РНБО проголосувала за зняття санкцій, для введення в дію рішення про зняття санкцій не вистачає Указу президента. Але вже декілька місяців як Указ про зняття санкцій ніяк не виходить. Завод на грані банктрутства через те що рахунки заблоковані і іншим суб'єктам господарювання заборонено мати справу із підприємством. Завод спеціалізується на випуску апаратури для нафтової, газової галузі, паливно-енергетичного комплексу. Передайте будь ласка президенту щоб зняв санкції з ТОВ "Машзавод".
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30.06.2023 15:13 Відповісти

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