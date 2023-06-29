Влада Житомирщини витратить 70 мільйонів на добудову стадіону під час війни за завищеними цінами

Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА 21 червня за результатами тендеру уклав угоду з фірмою "АртХаус" на продовження реконструкції центрального стадіону "Полісся" в Житомирі вартістю 70 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2024 року підрядник має виконати третю чергу реконструкції футбольного поля та благоустрою території центрального стадіону "Полісся" по вул. Фещенка-Чопівського, 18. Аванс складе 30% вартості, а решту 70% будуть оплачувати протягом десяти робочих днів після виконання робіт. Роботи фінансуються коштом місцевого бюджету.

У підсумковій відомості ресурсів найбільше коштів припадає на обладнання для самого футбольного поля. У тому числі 19,67 млн грн піде на чотири сталеві щогли 47 МРО-1530-RF/S355-80L з анкерними болтами 32хМ45х1400 по 4,92 млн грн за одиницю (тут і далі тендерні ціни вказані без ПДВ).

Ще 11,56 млн грн витратять на чотири модульні системи освітлення МСО 50Р4801/30р4802 по 2,89 млн грн за штуку.

Виробник обладнання не вказаний, отже порівняти ціни з ринковими неможливо. Загальна вартість щогл і систем складе 31,23 млн грн. Це 37,47 млн грн з урахуванням 20% ПДВ.

Читайте також: НАБУ проводить обшуки у Житомирській ОВА у справі про закупівлі (оновлено)

Що ж до будматеріалів, то ціни деяких із них перевищують ринкові. Так, щебінь марки М1000 фракцією 20-40 мм придбають по 767 грн за кубометр. Травневий моніторинг "ДерждорНДІ" показує, що ціна щебню такої фракції на Житомирщині становить вдвічі менше – 276-385 грн за кубометр.

Бітум нафтовий дорожній в’язкий коштуватиме 36 183 грн за тонну. За даними моніторингу "ДерждорНДІ", ціни тонни бітуму БНД 70/100 на Житомирщині складають 23 800-25 200 грн. Це на 44% дешевше.

По асфальтобетону ця різниця трохи менша. Дрібнозернистий типу Б марки 1 коштує 6 590 грн за тонну. Згідно моніторингу він коштує на 41% дешевше – до 4 670 грн за тонну. При цьому нещодавно Звягельська міськрада на Житомирщині замовила ремонт вулиці таким асфальтобетоном по 3 570 грн/т, що майже вдвічі дешевше від нинішнього тендеру.

Крупнозернистий асфальтобетон типу Б марки 1 обійдеться у 5 980 грн/т, а згідно моніторингу він коштує на 39% дешевше – до 4 292 грн/т.

Нагадаємо, міськрада Ківерців (Волинська область) також планувала замовити ремонт свого стадіону за 145 млн грн. Однак після розголосу та дискусії щодо доцільності витрат таких грошей під час війни тендери були скасовані.

Місцевою фірмою "АртХаус" володіє Петро Бобло, а керує Василь Герасимчук. За даними системи "YouControl", у 2018 році Петро Бобло мав статус "особа, пов’язана з суб’єктами декларування", проте зараз декларації закриті, тому неможливо перевірити, з ким саме.

Фірма орендує техніку в попереднього підрядника реконструкції стадіону "Елітбуд-1" та в його співвласника Дениса Болейка. Іншим співвласником є Василь Бойко. У 2016–2020 роках із "Елітбуд-1" уклали п’ять договорів на суму 175 млн грн, з яких виплатили 152 млн грн.

Єдиним конкурентом переможця була місцева "Управляюча компанія "Комфорт-Буд", яка належить директору Миколі Балакішієву та Олександру Петровському з Житомира.

Усього з 2016 року "Артхаус" отримав підрядів переважно у нинішнього замовника на 877 млн грн.

Житомирську ОДА очолює Віталій Бунечко, кадровий співробітник СБУ.