У разі теракту на Запорізькій АЕС працюватимуть спеціальні системи оповіщення, – Ляшко
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняє, що в разі теракту на Запорізькій АЕС і навіть за відсутності інтернету працюватимуть спеціальні системи оповіщення населення.
"Є відповідні системи оповіщення, які працювали, працюють і спрацюють у разі, не дай Боже, теракту на ЗАЕС. Питання про те, як відбуватиметься комунікація влади з населенням, уже чітко відпрацьоване, і системи оповіщення будуть ще вкотре перевірено додатково", – сказав Ляшко, передає Укрінформ.
За словами Ляшка, дуже важливо не створювати паніки в тій чи іншій ситуації й чітко дотримуватись усіх рекомендацій органів влади.
"Дуже важливо слухати рекомендації від органів влади, які даються саме в той період часу, який прив'язаний до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу. Чітке дотримання таких рекомендацій, власне, і рятує життя", – наголосив Ляшко.
Раніше повідомлялося, що 29 червня розпочалися масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на окупованій Запорізькій АЕС.
4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.
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