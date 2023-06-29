У разі теракту на Запорізькій АЕС працюватимуть спеціальні системи оповіщення, – Ляшко

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняє, що в разі теракту на Запорізькій АЕС і навіть за відсутності інтернету працюватимуть спеціальні системи оповіщення населення.

"Є відповідні системи оповіщення, які працювали, працюють і спрацюють у разі, не дай Боже, теракту на ЗАЕС. Питання про те, як відбуватиметься комунікація влади з населенням, уже чітко відпрацьоване, і системи оповіщення будуть ще вкотре перевірено додатково", – сказав Ляшко, передає Укрінформ.

За словами Ляшка, дуже важливо не створювати паніки в тій чи іншій ситуації й чітко дотримуватись усіх рекомендацій органів влади.

"Дуже важливо слухати рекомендації від органів влади, які даються саме в той період часу, який прив'язаний до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу. Чітке дотримання таких рекомендацій, власне, і рятує життя", – наголосив Ляшко.

Раніше повідомлялося, що 29 червня розпочалися масштабні навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на окупованій Запорізькій АЕС.

4 березня 2022 року росіяни окупували ЗАЕС. 22 червня 2023 року президент Володимир Зеленський заявив про плани Росії влаштувати теракт на Запорізькій АЕС.