СБУ повідомила про підозру нардепу від "ЄС" у шахрайстві, для нього просять заставу на 10 мільйонів (оновлено)

Голові підкомітету з питань діяльності органів правопорядку Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за місцем проживання підозрюваного тривають обшуки. Офіс генпрокурора не називає призвища підозрюваного, проте його посада вказує на депутата від "Європейської солідарності" Сергія Алєксєєва.

Пресслужба партії "Європейська Солідарність" підтвердила проведення обшуків СБУ та ДБР у Алєксєєва, під час якого вилучено закордонні паспорти, телефони та гроші. "ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата.

Як уточнює СБУ, нардеп вимагав гроші з громадянина однієї із європейських країн. За $50 тис. нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції.

Для цього парламентар "гарантував" використати власні зв’язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову у наданні іноземцю статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання нардепом $20 тис. – першої частини грошової винагороди, і викрили його на одержані другого "траншу" у $30 тис.

На підставі зібраних доказів генпрокурор України санкціонував оголошення парламентарю про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Як передає Укрінформ, пізніше представник ДБР Олександр Удовиченко повідомив, що до суду було подано клопотання щодо обрання запобіжного заходу Алєксєєву у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.