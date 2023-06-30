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Комітет Ради схвалив законопроєкт про податкові перевірки і скасування пільг для бізнесу. Що змінилося?

податки,пдв

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні законопроєкт № 8401, який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, відбулося оновлення тексту документа. Зокрема у частині щодо відновлення перевірок бізнесу, а також щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Так, у документальні планові перевірки можуть бути включені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері:

  • виробництва та/або реалізації підакцизної продукції
  • організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес)
  • надають фінансові, платіжні послуги.

"Щодо РРО: звільняється від відповідальності за порушення вимог у сфері РРО, вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року", – додав нардеп.

За словами Железняка, інші норми законопроєкту залишилися без змін, вони вступають в силу з 1 серпня, включаючи скасування спрощеної системи оподаткування зі ставкою єдиного податку 2%.

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Як повідомлялося, раніше заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада не встигне скасувати пільги для бізнесу з 1 липня, як планувалося. Пізніше очільник комітету Данило Гетманцев уточнив, що ці норми запрацюють з 1 серпня.

Відповідний законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Автор: 

ВР (2892) податки (2461) Податковий кодекс (234)


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клоуни для себе відмінили декларування доходів, а для лохів повернули перевірки бізнесу. Яких вам ще не вистачає доказів, що ******* - це ****** мародери.
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30.06.2023 12:31 Відповісти
ничего не изменилось. лохи за все заплатят. а не лохи будут выписывать квитанции.
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30.06.2023 14:00 Відповісти
колись спитав податківця
а чому мені за просрочку оплати податку штраф а тим хто перевозить нелегально ні податку ні штрафу
відповідь вбила
а вони не зареєстровані як підприємці
що ми їм можемо зробити???
читаю цей закон
перевіряти можуть виключно платників податків
того хто працює нелегально, не можуть
це закон ***********!!!
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30.06.2023 14:11 Відповісти

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