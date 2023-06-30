У Міндовкілля оцінили збитки екології внаслідок підриву Каховської ГЕС у 146 мільярдів

Орієнтована сума завданих довкіллю збитків від підриву окупантами дамби Каховської ГЕС становить приблизно 146 млрд грн.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець під час першого засідання Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни.

За його словами, масштаб всіх збитків, завданих довкіллю війною, наразі складно порахувати через неможливість зібрати всі дані.

"Підрив росіянами Каховської ГЕС – спланований терористичний акт. Він повністю підпадає під визначення екоциду. Важливо, щоб цей термін отримав чітке визначення у Римському статуті. Це потрібно не лише Україні, це потрібно всьому цивілізованому світу, щоб надалі в жодної країни не виникало намірів так зухвало знищувати довкілля", – зазначив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля висловив впевненість, що ця Міжнародна екологічна група напрацює комплексний документ, який допоможе оцінити наслідки війни для навколишнього середовища.

А також розробить рекомендації для пошуку механізмів притягнення агресора до відповідальності за екологічні злочини та концепцію відновлення довкілля.

Як повідомлялося, за орієнтовними підрахунками Держекоінспекції, можлива загибель диких тварин унаслідок підриву Каховської греблі оцінюється у понад 883 млн грн.