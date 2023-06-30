Курс російського рубля продовжує стрімко падати, знову оновив мінімум з березня минулого року (оновлено)
Курс рубля продовжує падати щодо долара США, євро та китайського юаня у ході торгів на Московській біржі у п’ятницю.
Після відкриття торгів долар подорожчав одразу на рубль, перевищивши позначку 88 руб./$ вперше з 29 березня 2022 року, повідомляє російський Інтерфакс.
Курс євро піднявся вище за 96 руб. також уперше з 29 березня минулого року. Курс китайського юаня піднявся до 12,2 руб. Юань торгується на цих позначках вперше з 21 квітня 2022 року.
Під час тогів вдень падіння курсу рубля пришвидшилося. Станом на 15:38 курс євро перевищив позначку 97 рубля, за день він зріс на на 1,91 рубля. Долар швидко подолав позначку 89 рублів, додавши 1,61 рубля до рівня попереднього закриття. Курс китайського юаня піднявся до 12,25 руб. вперше з 20 квітня 2022 року.
У Центробанку Росії пояснюють падіння курсу рубля станом платіжного балансу, заявив заступник голови ЦБ РФ Олексій Заботкін.
"Динаміка курсу визначається потоками платіжного балансу. Насамперед – тим, що відбувається на стороні експорту та на стороні імпорту. Звертаємо увагу, в останні місяці ціни на основні товари російського експорту йдуть униз, і світові ціни, навіть не оглядаючись на ті дисконти, які застосовуються до світових цін на товари російського експорту. І курс відображає це погіршення у зовнішніх умовах", – пояснив Заботкін.
Як повідомялося, рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.
Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.
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Напишіть краще, що робиться у нас - електрика в 2 рази, вода на 30%, паливо - на 20%, ціни на все злітають у космос.
Подробнее на РБК: https://quote.rbc.ru/news/short_article/6297815c9a7947498747d9b2
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Сейчас в 2023 меньше из-за принятого потолка на кацапскую нефть
Лидером по продаже коммерческой и жилой недвижимости остаётся Воронеж. В 2023 году Белгород занимает второе место.за ними идут Брянск и Курск.
Гоп-стопников опускают все ниже и ниже а их пахан обещает , что Рай все ближе и ближе….но .пока четверть миллиона гопоты попало к чертям на прием в Рай гопоте визы не дают
читав новину та й не зрозумів: з 2014 пишуть про ціни на нафту та курс фу-***.
нам-то що з того?
в срср долар був по 60 коп. а загнулося все - тільки у 80х.
кого цікавить як там бідолашні рососіянці стаждають за долар - може огляди по економіці почитати.
то ви краще напишіть - а що в нас? євро все ще по 41 грн, чи вже подорожчав до 200?
Багато не платять , а монополісти знайшли вихід -- підняти
ціни та хай, хто платить , той і компенсує за тих , хто не платить.
Ел. енергія, вода а інший. "Фінт" - оплата експлуатаціі теплових
мереж в літку . Навідь коли у тебе ел. бойлер, все одне плати!