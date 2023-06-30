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Курс російського рубля продовжує стрімко падати, знову оновив мінімум з березня минулого року (оновлено)

рубль,росія

Курс рубля продовжує падати щодо долара США, євро та китайського юаня у ході торгів на Московській біржі у п’ятницю.

Після відкриття торгів долар подорожчав одразу на рубль, перевищивши позначку 88 руб./$ вперше з 29 березня 2022 року, повідомляє російський Інтерфакс

Курс євро піднявся вище за 96 руб. також уперше з 29 березня минулого року. Курс китайського юаня піднявся до 12,2 руб. Юань торгується на цих позначках вперше з 21 квітня 2022 року.

Під час тогів вдень падіння курсу рубля пришвидшилося. Станом на 15:38 курс євро перевищив позначку 97 рубля, за день він зріс на на 1,91 рубля. Долар швидко подолав позначку 89 рублів, додавши 1,61 рубля до рівня попереднього закриття. Курс китайського юаня піднявся до 12,25 руб. вперше з 20 квітня 2022 року.

У Центробанку Росії пояснюють падіння курсу рубля станом платіжного балансу, заявив заступник голови ЦБ РФ Олексій Заботкін.

"Динаміка курсу визначається потоками платіжного балансу. Насамперед – тим, що відбувається на стороні експорту та на стороні імпорту. Звертаємо увагу, в останні місяці ціни на основні товари російського експорту йдуть униз, і світові ціни, навіть не оглядаючись на ті дисконти, які застосовуються до світових цін на товари російського експорту. І курс відображає це погіршення у зовнішніх умовах", – пояснив Заботкін.

Як повідомялося, рубль пришвидшив падіння на тлі спроби заколоту нелегального терористичного угрупування ПВК "Вагнер" 24 червня. У понеділок, 26 червня, на відкритті торгів на Мосбіржі курс перевищував 86 руб. вперше з 30 березня 2022 року, євро – 94 руб. вперше із 25 квітня.

Загалом курс рубля знижується із середини травня. Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.

Автор: 

курс (1525) росія (14400) рубль (331) курс рубля (136)


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Топ коментарі
+17
Та хай кацапи всі виздихають разом із своїм рубльом.
Напишіть краще, що робиться у нас - електрика в 2 рази, вода на 30%, паливо - на 20%, ціни на все злітають у космос.
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30.06.2023 15:45
+12
Щось не віриться. Падає він падає, а в кацапії поки що все нормально в соціально-економічному сенсі. Щодня кацапія має свій $ 1 000 000 000 за нафту й газ.
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30.06.2023 15:54
+11
То й добре.
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30.06.2023 14:00
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То й добре.
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30.06.2023 14:00 Відповісти
Що вони там вживають?
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30.06.2023 14:10 Відповісти
Звичайно Маркус ще той жартівник, але спати на трупах блохастих рососіян він би не став. Треба заборонити ватним пропагандистам мішати дуст с дихлофосом і уайтспірітом
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01.07.2023 06:33 Відповісти
24го вечором на москві "з рук" $ йшов по 180÷200 руб.
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30.06.2023 14:27 Відповісти
можна я продовжу: люди вагнера у москві та спб продавали доларі по 200р на 8 млрд рублів та поклали у дві газели. Щось нагадує?
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30.06.2023 15:16 Відповісти
Тепер, коли їхній Нацбанк буде продавати валюту, він виторгує за неї більшу суму фублів, і таким чином зменшить дефіціт бюджету. Те, що всі імпортні товари подорожчають, нікого не обходить, тим більше що росіяни занадто тупі, щоби це зрозуміти, тож будуть звинувачувати "Зажравшихся хапуг-торгашів", Омерику, Світову Закулісу, тільки не свою владу!
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30.06.2023 14:56 Відповісти
Та хай кацапи всі виздихають разом із своїм рубльом.
Напишіть краще, що робиться у нас - електрика в 2 рази, вода на 30%, паливо - на 20%, ціни на все злітають у космос.
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30.06.2023 15:45 Відповісти
Курс срубля в парашці так мені допоможе оплатити постійно зростаючі тарифи, це зрозуміло.
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01.07.2023 12:58 Відповісти
Щось не віриться. Падає він падає, а в кацапії поки що все нормально в соціально-економічному сенсі. Щодня кацапія має свій $ 1 000 000 000 за нафту й газ.
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30.06.2023 15:54 Відповісти
Якщо вони получають по 1 мільярду в день то вони можуть вести війну скільки завгодно з такими ресурсами, якщо ніхто нічого не зробить, нам такі кошти і не снилися
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30.06.2023 16:31 Відповісти
Експерти кажуть, що в плані видатків на один день війни ми з кацапами зараз вирівнялися. Ми -- за допомогою Заходу, звісно. А кацапи не просто отримують щодня величезні дурні гроші, а ще й адаптуються до сміховинних санкцій. Тому я сумніваюся, що у них щось обвалиться в економічному сенсі.
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30.06.2023 18:29 Відповісти
Кацапи витрачають 15 млрд. доларів на місяць, плюс запаси зброї та набоїв, де тут паритет?
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01.07.2023 13:02 Відповісти
параша получит от экспорта энергоносителей около $285 млрд в 2022 году, что на 20% больше, чем в 2021-м.

Подробнее на РБК: https://quote.rbc.ru/news/short_article/6297815c9a7947498747d9b2
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Сейчас в 2023 меньше из-за принятого потолка на кацапскую нефть
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30.06.2023 18:56 Відповісти
Нехаи переходять на юань .
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30.06.2023 16:26 Відповісти
За боярою курс *** не хвилює
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30.06.2023 16:29 Відповісти
Необхідно дивитись в першу чергу на себе...а що на болотах розказують пропагандони
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30.06.2023 16:30 Відповісти
Ну и *** с ним.
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30.06.2023 16:48 Відповісти
ви слідкуйте за гривнею а не за рублем!!!!!!!
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30.06.2023 17:04 Відповісти
всьо па плану
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Экономика у них не валится,там нет гетьмановичей и марченок.
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30.06.2023 18:24 Відповісти
Следующий руб ль будет с двумя клювами пригожина или того кто заменит на россии **йла.
Лидером по продаже коммерческой и жилой недвижимости остаётся Воронеж. В 2023 году Белгород занимает второе место.за ними идут Брянск и Курск.

Гоп-стопников опускают все ниже и ниже а их пахан обещает , что Рай все ближе и ближе….но .пока четверть миллиона гопоты попало к чертям на прием в Рай гопоте визы не дают
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30.06.2023 18:59 Відповісти
впав фубль - та й хрін з ним.

читав новину та й не зрозумів: з 2014 пишуть про ціни на нафту та курс фу-***.
нам-то що з того?
в срср долар був по 60 коп. а загнулося все - тільки у 80х.

кого цікавить як там бідолашні рососіянці стаждають за долар - може огляди по економіці почитати.

то ви краще напишіть - а що в нас? євро все ще по 41 грн, чи вже подорожчав до 200?
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30.06.2023 19:22 Відповісти
Сьогодні борг за комуналку в Україні складає 140 млрд. грв.
Багато не платять , а монополісти знайшли вихід -- підняти
ціни та хай, хто платить , той і компенсує за тих , хто не платить.
Ел. енергія, вода а інший. "Фінт" - оплата експлуатаціі теплових
мереж в літку . Навідь коли у тебе ел. бойлер, все одне плати!
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30.06.2023 22:13 Відповісти
щось наші новини почали нагадувати москальські-"а что там на Украине". Ну нас то має гребти? своїх проблем по самі вуха...
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02.07.2023 13:25 Відповісти

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