Голова Мінагрополітики не вірить у зростання обсягів продажу землі навіть у випадку підвищення цін

У Мінагрополітики не передбачають активізації ринку землі та прогнозують, що будь-яких факторів, які провокують зростання продажів, у майбутньому не буде.

Про це міністр аграрної політики Микола Сольський заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, щороку в Україні продається приблизно 0,5% землі, хоча на момент запуску ринку землі очікувалося, що цей показник становитиме 3%.

Так, після запуску ринку у 2021 році в Україні було продано 150 тис. гектарів землі сільгосппризначення, а у 2022 році – трохи більше 100 тис. гектарів.

Сольський визнав, що у 2022 році ціни на землю, якщо "прив'язати гривню до долара", продемонстрували падіння. Проте зараз ситуація вирівнялася і вартість гектара землі продовжує зростати. Така тенденція, на його думку, буде постійною.

Однак навіть зростання цін не стане приводом для збільшення обсягів продажу землі, запевнив міністр.

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На думку Сольського, земля для її власників є сакральним поняттям, "надією на майбутнє, а надію продають в останню чергу". Тому земля в Україні продається у виняткових випадках – чи на великі свята, чи коли приходить лихо.

За його словами, причиною для ухвалення такого рішення може стати смерть пайовика через вік, після чого його діти чи онуки приймають рішення про продаж, або в сім'ї буває інша серйозна причина. Саме тому відсоток договорів купівлі/продажу землі у країні невеликий.

Водночас міністр зауважив, що наразі спостерігається активізація продажу землі на сході України, зокрема у прифронтових районах, що цілком логічно та зрозуміло.

"Так завжди було, а війна стала додатковим аргументом для диференціації цього питання. До війни найнижча вартість одного гектара була на заході України, а в центральній та східній був приблизно однаковий рівень. Зараз пропорція змінилася – у прифронтових регіонах ціни нижчі, ніж у західній та правобережній Україні", – зауважив очільник Мінагрополітики.

Говорячи про заміновані і забруднені вибухонебезпечними предметами землі, міністр сказав, що "їхня доля цілком зрозуміла – розмінувати, підготувати і сіяти знову".

"Це очевидне завдання для фермерів, місцевої влади, власників землі та держави", – додав Сольський.

Як повідомлялося, за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, третина територій України потенційно заміновані, і вони є небезпечними для життя громадян. Йдеться про понад 174 тис. квадратних кілометрів території.