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Новини
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Польща і Угорщина блокують резолюцію про підтримку для українських біженців, – прем’єр Чехії

петр,фіала

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що через позиції Польщі та Угорщини запропонована країною фінансова підтримка державам, які приймають українських біженців, "під загрозою зриву".

Як пише Radio Prague International, про це він повідомив перед початком другого дня засідання Європейської ради, передає Укрінформ.

"Польща і Угорщина відкидають практично будь-який текст, в якому згадується міграція", – каже чеський прем’єр.

За словами Фіали, Польща та Угорщина виступають проти інтересів Чехії.

Заява чеського прем’єра пролунала близько першої години ночі у п’ятницю після призупинення дебатів з міграційної політики, в результаті яких загальна резолюція не була ухвалена.

Зазначається, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його угорський колега Віктор Орбан заблокували перемовини, вимагаючи одностайного ухвалення рішення щодо міграції. Вони також виступили проти нещодавньої угоди більшості держав ЄС щодо розподілення прийому біженців між усіма членами ЄС.

Раніше Моравецький заявляв, що Польща блокуватиме на Раді ЄС пропозицію щодо розподілу між країнами ЄС нелегальних мігрантів. Вона планує провести референдум у справі розміщення мігрантів з півдня і закликає усі країни ЄС зробити так само.

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Угорщина (553) мігранти (437) Польща (2459) Чехія (354)


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Очікували від Угорщини. Але Польща? Надто швидко втомилися? Хочете стати російським васалом?
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30.06.2023 16:15 Відповісти
Польща і Угорщина, це наразі єдині дві країни, які знаходяться під санкціями ЄС за проблеми з демократією і верховенством права.
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30.06.2023 17:13 Відповісти
Це поза суть.
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30.06.2023 17:30 Відповісти
Я ще під час історії з польскими фермерами казав, що не поляки не є нашими великими друзями, в них свої інтереси. З сусідами дружби николи не буває, бо багато теріториальних суперечок. Наші друзі це США, Британія, страни Балтії, Чехія, Данія, Нідерланди, НІмеччина, як не дивно. Польща якби теж великий друг, але пиріжки окремо..
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30.06.2023 17:16 Відповісти

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