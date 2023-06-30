Польща і Угорщина блокують резолюцію про підтримку для українських біженців, – прем’єр Чехії

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що через позиції Польщі та Угорщини запропонована країною фінансова підтримка державам, які приймають українських біженців, "під загрозою зриву".

Як пише Radio Prague International, про це він повідомив перед початком другого дня засідання Європейської ради, передає Укрінформ.

"Польща і Угорщина відкидають практично будь-який текст, в якому згадується міграція", – каже чеський прем’єр.

За словами Фіали, Польща та Угорщина виступають проти інтересів Чехії.

Заява чеського прем’єра пролунала близько першої години ночі у п’ятницю після призупинення дебатів з міграційної політики, в результаті яких загальна резолюція не була ухвалена.

Зазначається, що прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та його угорський колега Віктор Орбан заблокували перемовини, вимагаючи одностайного ухвалення рішення щодо міграції. Вони також виступили проти нещодавньої угоди більшості держав ЄС щодо розподілення прийому біженців між усіма членами ЄС.

Раніше Моравецький заявляв, що Польща блокуватиме на Раді ЄС пропозицію щодо розподілу між країнами ЄС нелегальних мігрантів. Вона планує провести референдум у справі розміщення мігрантів з півдня і закликає усі країни ЄС зробити так само.