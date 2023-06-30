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Новини
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"Білі" чи "сині" – все одно "зелені": НБУ пригрозив обмінникам втратою ліцензії за відмову приймати зношені купюри

пишний

Учасники валютного ринку можуть втратити ліцензію на проведення валютообмінних операцій через недотримання встановлених вимог при обміні валюти.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив в інтерв’ю ZN.UA.

"Будь-який "креатив" у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку або ігнорування наших вимог призведе до невідворотної й адекватної реакції з боку регулятора. Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", – наголосив Пишний.

Голова Нацбанку нагадав, що усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, є дійсним платіжним засобом.

"Білі" чи "сині" – вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", – зауважив Пишний.

Він наголосив, що громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане "пошкодження" або "зношення" банкнот.

"Саме тому останніми змінами ми повністю прибрали людський чинник, заборонивши банкам і небанківським фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції", – зазначив Пишний.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив банкам і фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, справжність якої підтверджена за допомогою відповідного обладнання.

Якщо банкноти мають ознаки значного зношення, то мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та фінанустанов. При цьому установи, які проводять такі операції, мають обов’язково розмістити в касі в доступному місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифи інкасо.

Нагадаємо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Згодом Національний банк України роз’яснив ситуацію щодо обміну готівкової іноземної валюти. Зокрема, у регуляторі наголосили, що уповноважені установи можуть брати додаткову комісію лише за прийом банкнот, які мають значні пошкодження, або банкнот, які вилучено іноземною державою з обігу.

Автор: 

валюта (2205) НБУ (9348) Пишний Андрій (123) обмін валюти (727)


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Топ коментарі
+19
Так зроби механізм, заходить людина в банк чи обмінник знімає відмову оператора обміну валюти на телефон і вже наступного дня цей обмінник позбувається ліцензії, ці проблеми зникнуть... поки бариги безнаказанно можуть нагрівати українських лохів вони це будуть робити...
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30.06.2023 14:54
+8
Хоч когось лишили ліцензії за останній час? Тілько розмови та нахмурювання бровок від НБУ. А як були папуасами, так і є. У всьому світі доллар це купюра для розрахунків, а в Україні це вироб мистецтва. Кожну купюру треба ламінувати та ще й слідкувати якого вона кольору. Кожна кассирша в обміннику на свій смак може оголосити випуск долларів любого року більше непригодними. Мабуть, Казначейство США офігіває.
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30.06.2023 15:37
+5
Доводилося спостерігати реакцію іноземців, коли якась обмінниця не хотіла міняти банкноти.

Сором всесвітній. А "пишний", замість показового покарання, свариться пальчиком. Тьху!
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30.06.2023 15:47
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30.06.2023 14:53 Відповісти
Так зроби механізм, заходить людина в банк чи обмінник знімає відмову оператора обміну валюти на телефон і вже наступного дня цей обмінник позбувається ліцензії, ці проблеми зникнуть... поки бариги безнаказанно можуть нагрівати українських лохів вони це будуть робити...
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30.06.2023 14:54 Відповісти
яка ліцензія. Це 200 філіалів однієї контори
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30.06.2023 15:44 Відповісти
може свої заначки хочуть освіжити
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30.06.2023 22:55 Відповісти
Так їх як обмінювали, так и продовжать це робити. Тільки там кажуть "вона зношена, тому беремо з комісіює", яку кожний вигадує свою
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01.07.2023 11:51 Відповісти
Я думав, що він про зелених сказав, а він про банкноти .......
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30.06.2023 15:01 Відповісти
біло-сині=зелені... точно!!
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30.06.2023 15:10 Відповісти
Пане Пишний дайте вказівку щодо інших валют: фунтів англіцкіх, франків швейцарськів, кун хорвт, норвежських крон....
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30.06.2023 15:20 Відповісти
Хоч когось лишили ліцензії за останній час? Тілько розмови та нахмурювання бровок від НБУ. А як були папуасами, так і є. У всьому світі доллар це купюра для розрахунків, а в Україні це вироб мистецтва. Кожну купюру треба ламінувати та ще й слідкувати якого вона кольору. Кожна кассирша в обміннику на свій смак може оголосити випуск долларів любого року більше непригодними. Мабуть, Казначейство США офігіває.
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30.06.2023 15:37 Відповісти
Доводилося спостерігати реакцію іноземців, коли якась обмінниця не хотіла міняти банкноти.

Сором всесвітній. А "пишний", замість показового покарання, свариться пальчиком. Тьху!
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30.06.2023 15:47 Відповісти
так зробіть їм роботу через касовий апарат і податок з обміну., тоді кількість трохи зменшиться
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30.06.2023 15:43 Відповісти
Як Пишного змінили гроші...
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30.06.2023 16:24 Відповісти
Зробіть обмін валюти через банкомати і все вирішиться.
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30.06.2023 16:44 Відповісти
В банках курс негуманный
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01.07.2023 22:13 Відповісти
само своє рило там засунуло і що булькає -пишний що там з ощадбанком приключилось? всі забули що це за худоба?
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30.06.2023 17:01 Відповісти
а чи не від НБУ писались заяви,що з "тими" купюрами одна морока як утилізація ?
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30.06.2023 17:25 Відповісти
А де ти раніше голубе був? Не бачив схеми?
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30.06.2023 17:35 Відповісти
Я теж ЗА банкомати що будуть обмiнювати валюту.
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01.07.2023 17:23 Відповісти
Мені вчора сказали, що купюра стара і можуть прийняти на 40% дешевше...я ї послав
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01.07.2023 18:54 Відповісти
Тут нема його інтересу, тому можна погратися в доброго пана. А банки продовжують грабувати на різниці між курсом продажу та купівлі. Експортери примушуються продавати валюту по заниженому курсу, а купляти по ринковому. Зараз різниця невелика - близько гривні на кожен долар. А на початку війни сягала 25%. Тобто з кожних 100 баксів банки клали собі у кишеню 25. Комусь війна, а комусь тишком-нишком "заробляти". Ця схема грабунку введена саме нацбанком і продовжує бути поза увагою громадськості.
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02.07.2023 23:50 Відповісти
обмінники тільки посміхаються і не берут. нацбанк ти або безпорадний або брешеш
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03.07.2023 12:32 Відповісти

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