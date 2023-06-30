"Білі" чи "сині" – все одно "зелені": НБУ пригрозив обмінникам втратою ліцензії за відмову приймати зношені купюри

Учасники валютного ринку можуть втратити ліцензію на проведення валютообмінних операцій через недотримання встановлених вимог при обміні валюти.

Про це голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив в інтерв’ю ZN.UA.

"Будь-який "креатив" у тлумаченні позиції НБУ з боку учасників ринку або ігнорування наших вимог призведе до невідворотної й адекватної реакції з боку регулятора. Дуже хочу, щоб мене почули: вигадуючи власні вимоги до банкнот, "малюючи" комісії за неіснуючі послуги, не контролюючи роботи мережі, учасники валютообмінного ринку наражаються на ризик не лише неминучих штрафів, а й анулювання ліцензії", – наголосив Пишний.

Голова Нацбанку нагадав, що усі доларові банкноти, випущені з 1914 року, є дійсним платіжним засобом.

"Білі" чи "сині" – вони все одно "зелені". Їхню вартість визначає номінал та обмінний курс. Усе. Ніяких додаткових комісій за обмін справжньої валюти залежно від її номіналу, дизайну чи року випуску не передбачено", – зауважив Пишний.

Він наголосив, що громадяни не повинні втрачати свої кошти через вигадане "пошкодження" або "зношення" банкнот.

"Саме тому останніми змінами ми повністю прибрали людський чинник, заборонивши банкам і небанківським фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це значить, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот чи їхній стан і відмовляти у здійсненні валютно-обмінної операції", – зазначив Пишний.

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Як повідомлялося, раніше Національний банк скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив банкам і фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, справжність якої підтверджена за допомогою відповідного обладнання.

Якщо банкноти мають ознаки значного зношення, то мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та фінанустанов. При цьому установи, які проводять такі операції, мають обов’язково розмістити в касі в доступному місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифи інкасо.

Нагадаємо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Згодом Національний банк України роз’яснив ситуацію щодо обміну готівкової іноземної валюти. Зокрема, у регуляторі наголосили, що уповноважені установи можуть брати додаткову комісію лише за прийом банкнот, які мають значні пошкодження, або банкнот, які вилучено іноземною державою з обігу.