У Євросоюзу більше немає грошей: Орбан розкритикував фінансову допомогу ЄС для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нарікає, що ЄС витрачає на підтримку України забагато коштів, які могли б бути використані в інтересах угорських чи польських громадян.

Про це Орбан заявив в ефірі Radio Kossuth, передає "Європейська правда" із посиланням на угорське видання Telex.

"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – нарікає Орбан.

Він також поставив під сумнів цільове використання європейських коштів урядом України.

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Орбан також повторив наративи російських пропагандистів про те, що санкції не вплинули на стан російської економіки.

"Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво РФ на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки йому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", – заявив Орбан.

При цьому видання Telex поруч з цією цитатою нагадало, що прем’єр "забув" про заколот ПВК "Вагнер" минулими вихідними, та що доходи РФ від продажу енергоносіїв цього року будуть помітно нижчими, а свої цілі щодо України Москва провалила ще у перші місяці війни.

Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала зарезервувати для України у бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро на наступні чотири роки. Це рішення потребуватиме згоди всіх країн ЄС, у тому числі Угорщини.