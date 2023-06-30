У Євросоюзу більше немає грошей: Орбан розкритикував фінансову допомогу ЄС для України
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нарікає, що ЄС витрачає на підтримку України забагато коштів, які могли б бути використані в інтересах угорських чи польських громадян.
Про це Орбан заявив в ефірі Radio Kossuth, передає "Європейська правда" із посиланням на угорське видання Telex.
"У бюджеті ЄС вже немає грошей. Де ці гроші? Думаю, ми знаємо відповідь, вони десь в Україні. Де гроші угорців, де гроші поляків? Боюся, що в Україні. Вони віддають їх на війну, якої не мало б бути", – нарікає Орбан.
Він також поставив під сумнів цільове використання європейських коштів урядом України.
Орбан також повторив наративи російських пропагандистів про те, що санкції не вплинули на стан російської економіки.
"Минуло півтора року, а результат нульовий, навіть негативний. Ми не завдали поразки Росії, політичне керівництво РФ на своїх посадах, російська економіка почувається завдяки йому дуже добре. А ми, навпаки, потерпаємо від інфляції і більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців", – заявив Орбан.
При цьому видання Telex поруч з цією цитатою нагадало, що прем’єр "забув" про заколот ПВК "Вагнер" минулими вихідними, та що доходи РФ від продажу енергоносіїв цього року будуть помітно нижчими, а свої цілі щодо України Москва провалила ще у перші місяці війни.
Як повідомлялося, Європейська комісія запропонувала зарезервувати для України у бюджеті Європейського союзу 50 млрд євро на наступні чотири роки. Це рішення потребуватиме згоди всіх країн ЄС, у тому числі Угорщини.
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