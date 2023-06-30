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Новини
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Рада скасувала податкові пільги для бізнесу і повернула штрафи за відсутність касових апаратів

аппарат,кассовый

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8401 у другому читанні підтримали 239 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, ухвалена редакція законопроєкту передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.

При цьому закон врегульовує порядок скасування такої пільгового оподаткування:

  • платник 2% єдиного податку матиме право подати заяву про відмову від застосування такої ставки та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;
  • новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
  • автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;
  • надати платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Крім того, закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.

Як повідомлялося, законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня.

Повернення довоєнних податків – одне з зобов'язань України в рамках меморандуму з МВФ, так званий структурний маяк.

Автор: 

податки (2461) податкова (347) Податковий кодекс (234) Державна податкова служба (380)


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Топ коментарі
+38
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30.06.2023 15:32
+30
От зараз заживемо, так зелені іуди?
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30.06.2023 15:21
+27
"Зробили їх разом!!!"

Електроенергія.
Вода.
Бензин, дизель.
...

"Кінець епохи бідності!!!"
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30.06.2023 15:38
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Рада, вы в курсе, что у НАС война?
А у Вас?
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30.06.2023 15:20 Відповісти
Ну якщо не хочеш називати війну війною, щоб підвищувати тарифи та штрафи, то починаєш видумувати фігові листочки на кшталт АТО чи як кацапи еСВеО
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30.06.2023 15:42 Відповісти
Так АТО було в часи Пеці, саме тому, щоб цього всього не робити!
А Зараз Зе ввів стан війни (воєнний стан, це все одно, суть та сама скільки б недоюристи не плели, то нюанси лишень української літературної мови...) То тепер можна щипати гусей, як їх москалі не добили...
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30.06.2023 20:14 Відповісти
Так. В "часи Пеці" тарифи, штрафи, акцизи не підвищувались. А Океанія завжди воювала з Остазією
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30.06.2023 22:22 Відповісти
Невже ? Тарифы за время правления Порошенко выросли в 4,84 раза, или на 384%. Тариф на газ увеличился в 8,4 раза, или на 741%. Отопление и горячая вода подорожали в 5,99 раз, или на 499%.
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03.07.2023 02:00 Відповісти
А вы в курсе что в том же Азербайджане Вторая Карабахская война во время освобождения Карабаха от Армении в 2020 году - тоже называлась именно АТО?
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30.06.2023 22:18 Відповісти
Так зебоби - ви зробили усіх нас разом))))) але до 1 жовтня маю надію що покину Батьківщину, але повернуся якщо треба буде стріляти паразитів з ВР/ОП/і т
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30.06.2023 16:12 Відповісти
От зараз заживемо, так зелені іуди?
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30.06.2023 15:21 Відповісти
Пара-пара-пам!
Шах і мат "порохоботи"!
Спочатку забрали гроші в військових, тепер бізнес придушимо...
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30.06.2023 15:22 Відповісти
А как же мораторий ничего не подымать и не трогать во время войны? Может война закончилась. А мы и не знали. Пацаны, гойда, по домам тогда
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30.06.2023 15:23 Відповісти
Бей белого пока не побелеет , бей красного пока не покраснеет, бей зеленого пока.... далі за текстом.
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30.06.2023 15:23 Відповісти
Ці навіть не йокнуть-паржуть
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30.06.2023 15:31 Відповісти
пора робити ВВП трильярд!
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30.06.2023 15:23 Відповісти
Зелень завжди є хазяїном свого слова - спочатку дали його, потім забрали.
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30.06.2023 15:25 Відповісти
саме смішне,що віслюк збирається на другий термін!гадають,що впихнуть Люсю у раду і все буде як зара-абсолютна влада!
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30.06.2023 15:26 Відповісти
Пакращення- то бомби на голови то дубинки фіскалів!
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30.06.2023 15:28 Відповісти
гетьманцев, дави їх, *****! нє, ну а ****? податкові канікули вам? може, ще й допомогу усім роздати
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30.06.2023 15:28 Відповісти
Все , когда такое пишут, видать пригоженским пришло
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30.06.2023 15:32 Відповісти
Хіба не за це голосував мудрий наріТ в 2019-му?
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30.06.2023 15:41 Відповісти
Чого тільки з переляку не наобіцяєш.
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30.06.2023 15:32 Відповісти
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30.06.2023 15:32 Відповісти
Зато не Порошенко. Кстати как там Борщевой набор ?
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30.06.2023 15:37 Відповісти
Відмінно. Щибуля в тому легендарному репортажі "чорний рот" Мосейчук коштувала 2,5 грн, зараз 52,25, трішки в 21 раз ціна стрибнула, але мудрий нарід і не відчує різниці, всі ж жеруть шашлики, аж очі лізуть.
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30.06.2023 16:01 Відповісти
а може скумбрію?..
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30.06.2023 20:17 Відповісти
"Зробили їх разом!!!"

Електроенергія.
Вода.
Бензин, дизель.
...

"Кінець епохи бідності!!!"
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30.06.2023 15:38 Відповісти
Тим часом : Україна отримала $1,2 млрд гранту від США на зарплати

Джерело:
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30.06.2023 15:46 Відповісти
основне, що зарплати ******** ОПи засекречено, як і інших сук наріту.
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01.07.2023 06:40 Відповісти
Идиоты! Надо упрощать систему налогообложения, а не возвращать неэффективную/коррупционную/зарегулированную систему налогообложения!
Военное время, как ни странно, самое лучшее время для реальных реформ.
Уберите грёбанный НДС, сделайте налог с продаж/оборота + несколько таможенных платежей и акцизов, налог на доходы и вперёд!!!
Налоговую и всяких проверяющих можно будет сократить на половину и т.п.
Но секта "зе-гетманцева" хочет доить бизнес, как и прежде.....
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30.06.2023 15:49 Відповісти
"Неначасі" жи.
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30.06.2023 16:02 Відповісти
Ты что? А за счёт чего чиновники жить будут? Нельзя.
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30.06.2023 19:30 Відповісти
ПДВ не скасують, тому, що цей податок існує в усіх експортуючих країнах,
ось ключ в його ручному регулюванні, навіть з електронною системою накладних..
Справа в тому, що я так розумію ставити на ноги місцеву економіку (пом'якшенням (я б це назвав лібералізацією) очевидь не вигідно, щипати з гусей вже й так нема чого, то чим глибше падіння економіки -- тим більше буде західних донацій, ось там можна буде відкусити шмат...
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30.06.2023 20:22 Відповісти
У США ПДВ нема. Більш того, в деяких штатах і податку з продаж нема. Живуть же якось... Бідкаються мабуть, бедолашні!
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02.07.2023 18:15 Відповісти
США не експортує... на хвилинку..
коли ви востаннє тримали виріб з написом "made in USA"?
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02.07.2023 18:42 Відповісти
Та я ж і кажу: бідолашні! Не експортують, тому і не імпортують, бо гроші ж на імпорт з експорту беруть, а його нема... Живуть натуральним господарством!

Дурні росіянськи міфи десь у іншому місті росповсюджуйте, будь ласка!
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02.07.2023 21:07 Відповісти
Идиоты! Надо упрощать систему налогообложения, а не возвращать неэффективную/коррупционную/зарегулированную систему налогообложения!
А вы не подумали о том,что это сделано специально,чтоб усложнить жизнь украинцам?Так сказать скрытая диверсия?
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01.07.2023 19:26 Відповісти
Депутатів та памперси потрібно періодично міняти - через одну й ту саму причину
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30.06.2023 15:49 Відповісти
Авжеж років немає біля конче заспи, можна тарифи гнати вверх та і податкові сидіти в броні просто так не гарно, тепер будуть бурхливо діяти. Скотська держава
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30.06.2023 15:55 Відповісти
Зелені мародери.
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30.06.2023 15:57 Відповісти
у європейських країнах 20% "ПДВ" обчислюєтся саме від доданої вартості, а у нас вважається "Доходом вважається вся ваша виручка, яку отримали готівкою і на рахунок." Тобто якщо закупівельна ціна товару 1000 гривень я хочу заробити 18% у підсумку ціна буде 1180 грн без податків, якщо обчислювати з нашим ПДВ буде 1416 грн кінцева ціна, якщо обчислювати за європейською практикою то 20% від доходу кінцева ціна складатиме 1216 грн. Досить цих маніпуляцій. Підприємці просто мають вимагати що дохід != виручка от і все. І не требьа ніяких лоховських податкових груп,
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30.06.2023 15:59 Відповісти
Тебе Гетьманцев ощіпує, як гусака, він в інтерв'ю казав, що бажано це робити так, щоб гусаки не гиготали в цей час. А ти отета от все тут понаписував, благу картину псуєш)
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30.06.2023 16:04 Відповісти
це колоніальна/олігархічна система просто висмоктує весь потенціал розвитку країни, у нас стільки розумних людей і мені на голову не налазить як вони мирятся з такою системою і не дають жодного шансу на розвинення у будь якій галузі. Система просто заточена під монополії от і все.
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30.06.2023 16:15 Відповісти
Що таке податковий кредит?
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30.06.2023 18:51 Відповісти
так будет только если вы (плательщик НДС) закупаете товар у фопов без НДС
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02.07.2023 16:33 Відповісти
Мені 44 роки і я отримав важку контузію ще в 2015 році під Пісками.Половина ліва напівпаралізована.Таксую трошки на старій Джеті 1994 року. Жінка і дочка в Польші а мене не випускають. Тепер все...группи інвалідності так і не отримав як і УБД бо не має виписки з госпіталю . Тоді думав що пройде скоро ця контузія то і не подбав про папери.Яка же ця влада в Україні яка творить геноцид ?Молодь втікла і тікає по світі і хто залишиться? Це якийсь жах.....Президент у нас актор який грає роль а управляє державою регент Єрмак з купкою зрадників і колаборантів.
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30.06.2023 16:08 Відповісти
Ти нерозуміешь тонкощів гри на роялі
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30.06.2023 16:25 Відповісти
"Рада скасувала податкові пільги для бізнесу"... то можна скасувати й заборону на перевибори президента.
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30.06.2023 16:24 Відповісти
Вже скасовано военним сьаном. Тепер буде років на 20
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30.06.2023 16:27 Відповісти
кассовые аппараты это правильно. Во всех странах давно есть.
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30.06.2023 16:30 Відповісти
В яких ЦІКАВО???????є такі касові як в нас???? може ви путаєте з терміналами????? га ЗЕбобік подоляцький)))
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30.06.2023 16:34 Відповісти
если хотим как в Европе, то все фопы должны иметь кассовые аппараты
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30.06.2023 16:46 Відповісти
ВАВСЕХ СТРАНАХ йде війна!??
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30.06.2023 16:34 Відповісти
кассовые аппараты еще до 2022г предложили, но столько вони было.
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30.06.2023 16:41 Відповісти
Хто ска прєдлажил?????? Такої єрунди немає ніде!!!!! Повторюся ніде!!!!!! Навіть порох не ризикнув- тому що розум мав)))) але де в ЗЕ той розум???
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30.06.2023 16:48 Відповісти
Тварюк і ворогів України у вр більше ніж у кремлі!!!! Сподіваюсь, після перемоги над рашистами, війна не скінчиться.
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30.06.2023 16:33 Відповісти
Війна скінчилась все відбудували бізнес квітне....Ці покидьки повинні любити і на руках носити весь бізнес ба більше надати всім і в тому числі інвесторам мінімальну мега податкову пільгу на 5 років с умовами будування заводів з відкриття бізнесів і інвистицій з ГАРАНТІЯМИ !Тоді кошти підуть рікою в країну, а головне робочі місця с реальними зарплатами.Але ці покидьки цього не зроблять бо мізків взагалі немає.А штати і Европа вже начинає чухати голову про суми які заходять в країну і що фактично йде зовнішне управління фінансами всих рівнів.Це катастрофа. Країна вже конає від комунальних тарифів цін на все.Люди с категорії бідності перейшли в категорії виживання.Бо війна с руснею,ще обстріли ,свавілля поліції, тцк ,влади,посрали на закони і конституцію.
Люди тут як в консервній банці на вогні.Люди вже ох"вають від усього з усих сторін.З такими намірами там наверху хай згадають майдан бо терпець у людей увірветься.А Зе взагалі втратив реальність.
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30.06.2023 17:15 Відповісти
Дерьмак розвалює країну з середини , оман потрібно виконувати
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30.06.2023 18:00 Відповісти
Героическая армия податковых инспекторов успешно укрывавшаяся от войны в роскошных офисах под бронью уже готова пойти в наступление на бизнес и в кровавых схватках завладеть значительными материальными ресурсами в виде взяток и штрафов.
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30.06.2023 18:10 Відповісти
Давно пора ввести 100% кассовые аппараты и налоговые проверки всех видов деятельности-!! А то наши барыги на рынках совсем обнаглели до предала... Цены взвентили на 500% . а налоги ни хрена не платят !!! Сейчас госпожа Южанинова опять будет жопу рвать за ФОПы .. наверное у самой иэтих ФОПов штук 20-30..и сама налоги не платит!!...Интересно а НОВАЯ ПОЧТА и её клиенты налоги платит или нет ??..И если платит то сколько???? 50 копеек, в год?????? А огромные супер маркеты всех мастей???...А господа- чета Гереги по- прежнему ничего не платят в бюджет , потому что разделили свою торговую империю на 3500 мелких ФОПов????... А то получается четверть населения Украины сегодня отчаяно воюет с Россией , а остальные нагло наживаются на войне, на всю катушку... И чхать они хотели на войну..... Посмотрите !!через день какая вонь поднимется Рыночными барыгами ,вокруг этого вопроса.....И вообще пора ликвидировать все виды льгот!!..ВСЕ виды и ВСЕМ клиентам!! Никаких льгот Ни бедным , ни богатым , ни аграриям, ни торгашам...ни учёным, ни дебилам ... Нет мозгов торговать честно или производить товары по-честному -бери лопату или метёлку иди копать траншею....или подметать двор......помощь нужна только больным, ученикам и ЗСУ.. ВСЕ остальные должны работать!!..
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30.06.2023 18:16 Відповісти
Вы наверно советский человек, чувствуется по тексту.
Вот прямо бизнес взял и от хорошей жизни подняли цены и налоги не платит.
А вы знаете что себестоимость товара (продукта) зависит от цен на ресурсы - электричество, топливо, аренда, стоимость кредита, размер и количество налогов, штрафов, наличия оборотных средств, кол-ва контролирующих органов, уровня сложности ведения бизнеса и прочее.
Кассовый аппарат тоже влияет на себестоимость продукции, потому что он стоит дорого, иногда ломается и его нужно обслуживать за деньги, огромные размеры штрафов за ошибки в использовании.
Так вот, раз вы такой правильный, почему страдаете от низкой зарплаты, просто откройте фоп и заживите сладкой жизнью, выполняя все требования законодательства...
А мы посмотри на вас...
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30.06.2023 19:55 Відповісти
Так открой ФОП,станешь миллионером.
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30.06.2023 21:40 Відповісти
питання ж не в тому щоб хтось зарєстрував себе як ФОП і надавав якісь послуги. Питання що Великий бізнес не платить податки. Той же Епіцентр чи Нова Пошта з Розеткою - це дрібний бізнес в кіоску напроти чи найбільші мережі країни?? і там дійсно все розділено на тисячі ФОП всередині. А власники мільярдери як ті Гереги. Мільярдери бо не платять податків.
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03.07.2023 13:03 Відповісти
От незрозуміло, ви - на війні, чи нагло наживаетеся. Але ясно, що мозги втрачено. Бо на те ж і государство, щоб регулювати тарифно - грошову политику. Але гетманцев - це з срср, він тільки давити може.
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01.07.2023 10:17 Відповісти
Хтось в своїй голові війну вже закінчив.
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30.06.2023 18:23 Відповісти
А він війну й не починав! Йому дороги ще будувати)
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30.06.2023 20:21 Відповісти
А хто може конкретно вказати де тут Зрадонька? Чи так, аби "попіздіти"
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01.07.2023 11:54 Відповісти
Да який там, у Зеленського роздвоєння особистості то в нього війна і тому не можна приймати якісь рішення, то в нас вже війни немає і треба починати давити на бізнес.
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03.07.2023 11:20 Відповісти
Скасування пільг, касові апарати, перевірки - вимоги кредиторів, погугліть на яких умовах Україні дають транш.
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01.07.2023 21:54 Відповісти
То брехня для таких наївних як ви
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02.07.2023 18:19 Відповісти

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