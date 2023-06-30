Рада скасувала податкові пільги для бізнесу і повернула штрафи за відсутність касових апаратів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану", який скасовує більшість запроваджених після початку повномасштабної війни пільг для бізнесу.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №8401 у другому читанні підтримали 239 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, ухвалена редакція законопроєкту передбачає скасування з 1 серпня можливості для фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки єдиного податку (ЄП) у розмірі 2% від суми доходу.

При цьому закон врегульовує порядок скасування такої пільгового оподаткування:

платник 2% єдиного податку матиме право подати заяву про відмову від застосування такої ставки та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви.

Крім того, законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення податкових перевірок, але виключно для виробників підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), а також підприємств, які працюють у сферах грального бізнесу та фінансових послуг.

Також закон з 1 жовтня відновлює відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Водночас бізнес звільняється від фінансової відповідальності за порушення з РРО (окрім як під час торгівлі підакцизними товарами), якщо вони були вчиненні на прифронтових територіях (у тому числі територіях можливих бойових дій).

Крім того, закон передбачає низку виключень для бізнесу, який працює на прифронтових територіях.

Як повідомлялося, законопроєкт №8401 Верховна Рада схвалила у першому читанні 29 травня.

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