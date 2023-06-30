Офіс президента готує концепцію єдиного органу для контролю за бізнесом, це знову буде БЕБ, – Шурма

В Офісі президента планують незабаром розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачає концентрацію функцій контролю в одному держоргані замість кількох, як це зараз відбувається.

Про це на пресконференції заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по 3-5 органів в одну компанію", – сказав Шурма.

При цьому він зазначив, що як робочий варіант розглядається можливість зосередження контролюючих функцій на Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке створювалося з цією метою, але повноцінно так і не запрацювало.

"Який це буде орган, ствердного рішення немає, але базовий варіант – БЕБ", – сказав заступник голови ОП.

Водночас, за його словами, Україна підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов'язаних із правоохоронними та контролюючими органами, системно.

"Системне вирішення всіх цих проблем з податковою митницею чітко визначив президент: це повна цифровізація. Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з ним і фактор корупції, і весь той дискомфорт, який відчуває бізнес", – зазначив Шурма.

Крім того, як він зазначив, необхідна системна робота з недосконалостями законодавства, щоб можна було убезпечити бізнес від порушень, а контролюючі органи мали б менше підстав фіксувати їх.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України" ще не початку 2021 року. Саме БЕБ мало стати єдиним органом боротьби з економічними злочинами та зняти дублювання цих функцій у різних правоохоронних органів, але повноцінно воно так і не запрацювало.