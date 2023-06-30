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Новини
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Офіс президента готує концепцію єдиного органу для контролю за бізнесом, це знову буде БЕБ, – Шурма

шурма

В Офісі президента планують незабаром розробити концепцію контролю за бізнесом, яка передбачає концентрацію функцій контролю в одному держоргані замість кількох, як це зараз відбувається.

Про це на пресконференції заявив заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма, передає Інтерфакс-Україна.

"Найближчими тижнями, можливо, за місяць-два, ми напрацюємо концепцію, згідно з якою весь функціонал взаємодії з бізнесом спробуємо сконцентрувати в одному правоохоронному органі, щоб не ходили по 3-5 органів в одну компанію", – сказав Шурма.

При цьому він зазначив, що як робочий варіант розглядається можливість зосередження контролюючих функцій на Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке створювалося з цією метою, але повноцінно так і не запрацювало.

"Який це буде орган, ствердного рішення немає, але базовий варіант – БЕБ", – сказав заступник голови ОП.

Водночас, за його словами, Україна підходитиме до вирішення проблем бізнесу, пов'язаних із правоохоронними та контролюючими органами, системно.

"Системне вирішення всіх цих проблем з податковою митницею чітко визначив президент: це повна цифровізація. Так, це займе певний час, місяці, може, роки для того, щоб максимально прибрати людську взаємодію, а з ним і фактор корупції, і весь той дискомфорт, який відчуває бізнес", – зазначив Шурма.

Крім того, як він зазначив, необхідна системна робота з недосконалостями законодавства, щоб можна було убезпечити бізнес від порушень, а контролюючі органи мали б менше підстав фіксувати їх.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон "Про Бюро економічної безпеки України" ще не початку 2021 року. Саме БЕБ мало стати єдиним органом боротьби з економічними злочинами та зняти дублювання цих функцій у різних правоохоронних органів, але повноцінно воно так і не запрацювало. 

Автор: 

бізнес (1196) контроль (85) Офіс Президента (185) Шурма Ростислав (81)


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Топ коментарі
+20
Всі "концепції" - як корову доїти. Не бачив жодної "концепції", як тую корову годувати...
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30.06.2023 16:07
+13
Пипець бизнесу.
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30.06.2023 16:44
+8
в ОП все схвачено.Ще один контролюючий орган
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30.06.2023 16:44
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шурму на шаурму! Недоумок! Задовбали вже усі пі...си, які з гівна повилази й почали знущатися з людей. ВДАВІТЬСЯ вже водою та електрикою, топливом та касовими апаратами, ГНИДИ!
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30.06.2023 15:57 Відповісти
Всі "концепції" - як корову доїти. Не бачив жодної "концепції", як тую корову годувати...
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30.06.2023 16:07 Відповісти
в ОП все схвачено.Ще один контролюючий орган
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30.06.2023 16:44 Відповісти
Пипець бизнесу.
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30.06.2023 16:44 Відповісти
Невже в ЕС є такі органи по тиску на бізнес?
Що будують ЗеКі сталінсько- pyz копию держави?
Фри зона на всій території України, налог з банківських операцій це все.
Всю цю силову п*здоту, суди, держ службовців докорінно звільнити на 100%.
Це не держава а жах
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30.06.2023 16:54 Відповісти
....сиділо то непорозуміння ..сматрящим.. на запорожкоксі....вигадувало дивні дива ...люди що в такій собі ....харошей тюрьме....АЖ ДО СЬОГОДНІ ПРОКЛИНАЮТЬ ТА МАТЮКАЮТЬ...ЖАХ ТЕПЕР ВОНО ПОЛІЗЛО В ПОЛІТИКУ...ВІД ВЛАДИ ПРОФАНІВ ТА ПОПЛІЧНИКІВ ОЛЕГАРХІІ НІЧОГО ОЧІКУВАТИ ЩОСЬ ДРУГЕ...ЗЕЛЯ ВІДПРАЦЬОВУЄ ВКЛАДЕНІ ГРОШІ АХМЕТОВА НА 200 ВІДСОТКІВ.....
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30.06.2023 17:01 Відповісти
......ТО ЩЕ НЕЗРОЗУМІЛО ШО ВОНО ЧЕКАЛО ДВА ТИЖДНІ В БУНКЕРІ НА МІВІНІ....ПЛАНИ ПО ОМАНУ...
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30.06.2023 17:03 Відповісти
Це щоб контроль саме за львіной долей квартальців не розпорошувати. А то піде по сусєкам, попробуй знайди і вийми. Архіскладно.
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30.06.2023 17:20 Відповісти
Я знаю что это будет за орган... ***** !
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30.06.2023 17:22 Відповісти
хай цей слуга кремля засуне ту концепцію собі у сраку, разом зі своїм єрмаком, гетьманцевим, абрамхамієй, падляком та всією їхньою оху@шей антидержавной промоскальськой гидотой... ці виродки мають відповісти за все - і за підготовку до здачі України москалям і за знищення українського підприємництва та української економіки...
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30.06.2023 17:26 Відповісти
А нахіба контролювати бізнес? Це потенційні злочинці? Ви здатні контролювати лиш дрібний бізнес, а те що повинні - олігахів - то повна імпотенція. Так що закрите той контроль нахрін, бо то звичайна годівничка для кума-брата.
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30.06.2023 17:28 Відповісти
Столько людей без заработка осталось, непорядок, нужно их куда-то пристроить, не на фронт же им идти 😁
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30.06.2023 18:11 Відповісти
Где найти орган по контролю над теми,кто желает слишком много всего контролировать ради сбора взяток.
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30.06.2023 18:19 Відповісти
Питання з давньогрецької трагедії "...а хто буде вартувати варту?" наразі заграло новими кольорами.
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30.06.2023 18:27 Відповісти
був вже один реформатор контроля бізнесу по донецькі,- зараз в ростові , то всіх наглядових куди подінеш, ростов не гумовий, їх мільйони,- починаючи з пожежників і зікінчуючи околоточним офіцером
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30.06.2023 18:44 Відповісти
Может нам нужно цифровизировать зеленского? А то генерирует постоянно одну маячню. Зеленский в смартфоне.
Это абсурд. А если контролировать депутатов, врачей, ментов, военных... Во что превратится страна?
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30.06.2023 18:50 Відповісти
прочитав таке і зразу навіть не здивувався. вже наприкінці новини помітив, що трохи помилився. але щось мені підказує, що це як то кажуть "помилка по фрейду"

Офіс президента готує корупцію єдиного органу для контролю за бізнесом, це знову буде БЕБ, - Шурма
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30.06.2023 19:28 Відповісти

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