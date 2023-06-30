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Новини
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Заборгованість росіян за іпотечними кредитами перевищила рекорді 15 трильйонів рублів

путин,путін

За підсумками травня заборгованість росіян за іпотекою склала рекордні 15,1 трильйона рублів (близько $170 мільярдів за поточним курсом).

Темп приросту заборгованості у травні прискорився до 2,3% порівняно із квітнем, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані Центробанку РФ.

Згідно з ними, у травні російські банки видали 157,8 тис. іпотечних кредитів у рублях на загальну суму 580,5 млрд руб. У структурі споживчого портфеля кредитів заборгованість за іпотекою становить 52,2%.

У російському центробанку додали, що у травні середньозважена ставка за іпотечними кредитами на 0,12 відсоткового пункта – до 8,40%. Регулятор пов'язав зниження ставки із зменшенням вартості кредитування на ринку готового житла – у травні ставка склала 9,87% порівняно із 10,01% у квітні. Крім цього, частка кредитів на придбання житла, що будується, де ставка традиційно нижча, збільшилася з 35,4% до 36,2%.

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Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін вказував на "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії. За його словами, у цій ситуації влада має підтримати попит на житло, зокрема, шляхом субдсидіювання іпотеки.

При цьому віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%.

Водночас середня ставка за іпотекою у Росії зростає з червня минулого року, що створює ризики припинення виплат за такими кредитами у майбутньому.

Автор: 

банки (7007) житло (595) іпотека (361) кредит (3306) росія (14400)


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Топ коментарі
+4
кредити росіян це саме те, що найбільше нас хвилює. особливо під час тривоги.
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30.06.2023 15:46
+2
Особливо після підняття цін на електрику, воду, паливо - і звичайно, потім вже на все.
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30.06.2023 15:50
+2
Скоро буде - сплати комуналку, подохни з голоду! Нове гасло влади.
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30.06.2023 16:03
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кредити росіян це саме те, що найбільше нас хвилює. особливо під час тривоги.
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30.06.2023 15:46 Відповісти
Особливо після підняття цін на електрику, воду, паливо - і звичайно, потім вже на все.
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30.06.2023 15:50 Відповісти
Скоро буде - сплати комуналку, подохни з голоду! Нове гасло влади.
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30.06.2023 16:03 Відповісти
Добрий день) Ви не знаєте, як отримати інвалідність після геморагічного інсульту? Хоча б надія є?
Дякую.
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30.06.2023 16:18 Відповісти
Добрий, надія завжди є. Треба направлення сімейного лікаря, обхідний, 5 діб лікарні і до голови комісії. Спочатку за шкірбак беріть сімейного.
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30.06.2023 16:57 Відповісти
5 діб лікарні? Нашо? Ще й купу грошей десь треба взяти на 5 днів... Боде, який абсурд.
Сімейного в нас немає по причині того, що наша поліклініка, яка розташована буквально поруч, переповнена Бог його зна якими людьми з інших районів. На нас вже немає місця. А їхати чортибатьказна куди щоб отримати якусь допомогу, якщо взагалі так можна назвати це, знову треба гроші мати. Замкнуте коло.
Хоч плач, що я й роблю. Тиск практично кожен день великий, дуже страшно за людину. А щоб отримати документи та йти на комісію, треба мати сталеві нерви, а їх вже немає, ще й спека, тому я не знаю, що нам робити! СТРАШНО! Розумієте?
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30.06.2023 17:07 Відповісти
Ото і я орала - на шо?? В нас ще по коридорам поранені лежать..

Ще й як розумію Вас. Я от шо зробила..скаргу накатала коротеньку..правда в нас на 1551 Кличку, звідти дали підсрачника до мінсоцу та мінздраву..Ви можете поскаржитись до мінздраву, мінсоцу й профільний комітет ВР напряму. Декілька речень й контакти.
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30.06.2023 17:31 Відповісти
Мені й досі незрозуміло, чому інвалідність людині з подібним жахливим діагнозом не дають відразу у лікарні, коли людина ледве держитьбся за життя, коли й так зрозуміло, що та людина собі не заказувала такої страшної долі?! Як так, що треба знову й знову кудись йти й доводити те, що й так видно кожному, хто з тобой балакає й бачить, що рука не так себе поводить, що ноги не так йдуть, але йдуть ще самі, уявляєте? Але вже без допомоги рідної людини сам не взуєшся й не вдягнешся.. Хіба так можна з людьми? Я не маю зайвих грошей, тому прошу дати людині інвалідість, яку вона ПОТРЕБУЄ. Так написано скрізь, але на ділі, я так розумію, все по-скотськи. Якмийся *******, іншого слова в мене немає. Я можу Вас знайти ще десь, окрім цього сайту, щоб хоча б приблизно у Вас узнати куди саме я маю написати свого листа?
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30.06.2023 19:29 Відповісти
Та ні...не має як...1. На сайті Мінздраву є гаряча лінія. Наматюгайте їм туди. 2. Теж саме на Мінсоц. 3. Лікарня безоплатна...

Хелсі у Вас немає?
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30.06.2023 19:38 Відповісти
А я не знаю що це таке) Дякую Вам за допомогу й вибачте, що відібрала час)
Буду щось намагатися робити. Але лікарня під час "лікування" відразу після інсульту витягнула з нашої рождити досить велику суму, хоча кругом кричать криком, що такі хворі лікуються безкоштовно)) Кожного дня, а це було майже два роки тому, ми викладали по 2 тисячі грн. Плюс їжда, бо те, що давали там... бр, якесь гівно)) А їжа повинна була не просто борщ з м'ясом, а якась вичурна, бо людина тільки но потрапила до лікарні й сама їсти не могла, лежача, перелякана, а тоді був ще КОВІД, нікого не пускали ні до кого, от й уявіть увесь цей жах. От й бігали й шукали то сирочки, бо фрукти, щоб робити пюре, щось з дитячого харчування. коротше, як згадаю, так й погано.
А тепер ще й щось доводити, то це вже я не знаю як назвати, що таке ставлення до людей. А здорові лобуряки бухають пиво по кафе та мають інвалідність, отак.
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30.06.2023 20:09 Відповісти
Зараз безоплатно, їжа нормальна. На дієтичну навіть смачна, навіть кормлять за потребою. Дзвоніть Мінздрав, Соцстрах. Все буде добре. Тільки до Києва дзвоніть, а не до обласного чи районного.
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30.06.2023 20:27 Відповісти
Якби ж то ще знати куди дзвонити. Я в повному відчаї. Я вже лапки склала й готова вмерти. Бо я безсильна допомогти людині.
Таке враження, ніби той інсульт людина собі омріяла й дуже хотіла собі таке "щастя". Слів бракує. Сил також немає, є лише страшна лють й ненависть до всього того, що ставить перепони на шляху до хоча б якоїсь справедливості.
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30.06.2023 22:19 Відповісти
Наберіть - міністерство соцполітики звернення громадян. Заповніть електронну форму й відправте.
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30.06.2023 22:47 Відповісти
кацапка, якщо ти читало статтю, то у вас вже борг перед банками 15 трильйоні срублів, і нам пофіг, як ви здохните.
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30.06.2023 18:21 Відповісти
В очі довбешся, мокша?
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30.06.2023 18:35 Відповісти
кацапка
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30.06.2023 18:52 Відповісти
скажи спасибо , что они есть. при таких разрушениях ифраструктуры.
языком молоть не поле пахать и разрушенное востанавливать. тем более энергетику и инфраструктуру, создававшиеся многие десятилетия....
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30.06.2023 19:17 Відповісти
насправді це дуже важливо, це свідчить про стан економіки і доходів хрюцкіх, а чим вони гірші тим ближче криза.
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30.06.2023 18:20 Відповісти
Скрєпниє , думайте - якщо рассасосія розвалиться, то і віддавати не треба буде. )). Хороша ідея.
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30.06.2023 15:56 Відповісти
За місяць, курс ******, по відношенню до доляра, впав майже на 8,5 ****** за доляр. А це, приблизно, 10%.
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30.06.2023 16:01 Відповісти
І шо? А наша гривня штучно підтримується..
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30.06.2023 16:05 Відповісти
Так. Москалі його теж штучно підтримують, але ж тенденція... )
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30.06.2023 20:16 Відповісти
Та на мене - ото нехай повиздихають одномоментно й то добре..
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30.06.2023 21:06 Відповісти
Підтримую!
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30.06.2023 21:41 Відповісти
Це хреново -- бо вони пруться на віину -- шоб іпотеку виплатити .
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30.06.2023 16:04 Відповісти
Операция Ы продолжается 😂
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30.06.2023 16:10 Відповісти
2022 рік Іпотека
США 16 трлн. доларів
кацапендрія 170 млрд. доларів
Україна 52 млн. доларів
Питання. Хто з цих країн живе гірше?
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30.06.2023 16:20 Відповісти
Московиты не отдают кредиты, потому что видят, что государству кердык.
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30.06.2023 16:34 Відповісти
1500 контрактників/день?
ЄнтА нє прєдєл
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30.06.2023 18:03 Відповісти
Размеры завтрашней географии россии будут очень отличатся от сегодняшней.
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30.06.2023 19:07 Відповісти

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