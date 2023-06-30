Заборгованість росіян за іпотечними кредитами перевищила рекорді 15 трильйонів рублів

За підсумками травня заборгованість росіян за іпотекою склала рекордні 15,1 трильйона рублів (близько $170 мільярдів за поточним курсом).

Темп приросту заборгованості у травні прискорився до 2,3% порівняно із квітнем, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані Центробанку РФ.

Згідно з ними, у травні російські банки видали 157,8 тис. іпотечних кредитів у рублях на загальну суму 580,5 млрд руб. У структурі споживчого портфеля кредитів заборгованість за іпотекою становить 52,2%.

У російському центробанку додали, що у травні середньозважена ставка за іпотечними кредитами на 0,12 відсоткового пункта – до 8,40%. Регулятор пов'язав зниження ставки із зменшенням вартості кредитування на ринку готового житла – у травні ставка склала 9,87% порівняно із 10,01% у квітні. Крім цього, частка кредитів на придбання житла, що будується, де ставка традиційно нижча, збільшилася з 35,4% до 36,2%.

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Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін вказував на "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії. За його словами, у цій ситуації влада має підтримати попит на житло, зокрема, шляхом субдсидіювання іпотеки.

При цьому віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%.

Водночас середня ставка за іпотекою у Росії зростає з червня минулого року, що створює ризики припинення виплат за такими кредитами у майбутньому.