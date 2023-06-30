Заборгованість росіян за іпотечними кредитами перевищила рекорді 15 трильйонів рублів
За підсумками травня заборгованість росіян за іпотекою склала рекордні 15,1 трильйона рублів (близько $170 мільярдів за поточним курсом).
Темп приросту заборгованості у травні прискорився до 2,3% порівняно із квітнем, пише російський "Коммерсант" із посиланням на дані Центробанку РФ.
Згідно з ними, у травні російські банки видали 157,8 тис. іпотечних кредитів у рублях на загальну суму 580,5 млрд руб. У структурі споживчого портфеля кредитів заборгованість за іпотекою становить 52,2%.
У російському центробанку додали, що у травні середньозважена ставка за іпотечними кредитами на 0,12 відсоткового пункта – до 8,40%. Регулятор пов'язав зниження ставки із зменшенням вартості кредитування на ринку готового житла – у травні ставка склала 9,87% порівняно із 10,01% у квітні. Крім цього, частка кредитів на придбання житла, що будується, де ставка традиційно нижча, збільшилася з 35,4% до 36,2%.
Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін вказував на "дисбаланси", що виникають на первинному ринку нерухомості в Росії. За його словами, у цій ситуації влада має підтримати попит на житло, зокрема, шляхом субдсидіювання іпотеки.
При цьому віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін визнавав, що з усього обсягу житла, що будується в Росії, продано лише 41%.
Водночас середня ставка за іпотекою у Росії зростає з червня минулого року, що створює ризики припинення виплат за такими кредитами у майбутньому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую.
Сімейного в нас немає по причині того, що наша поліклініка, яка розташована буквально поруч, переповнена Бог його зна якими людьми з інших районів. На нас вже немає місця. А їхати чортибатьказна куди щоб отримати якусь допомогу, якщо взагалі так можна назвати це, знову треба гроші мати. Замкнуте коло.
Хоч плач, що я й роблю. Тиск практично кожен день великий, дуже страшно за людину. А щоб отримати документи та йти на комісію, треба мати сталеві нерви, а їх вже немає, ще й спека, тому я не знаю, що нам робити! СТРАШНО! Розумієте?
Ще й як розумію Вас. Я от шо зробила..скаргу накатала коротеньку..правда в нас на 1551 Кличку, звідти дали підсрачника до мінсоцу та мінздраву..Ви можете поскаржитись до мінздраву, мінсоцу й профільний комітет ВР напряму. Декілька речень й контакти.
Хелсі у Вас немає?
Буду щось намагатися робити. Але лікарня під час "лікування" відразу після інсульту витягнула з нашої рождити досить велику суму, хоча кругом кричать криком, що такі хворі лікуються безкоштовно)) Кожного дня, а це було майже два роки тому, ми викладали по 2 тисячі грн. Плюс їжда, бо те, що давали там... бр, якесь гівно)) А їжа повинна була не просто борщ з м'ясом, а якась вичурна, бо людина тільки но потрапила до лікарні й сама їсти не могла, лежача, перелякана, а тоді був ще КОВІД, нікого не пускали ні до кого, от й уявіть увесь цей жах. От й бігали й шукали то сирочки, бо фрукти, щоб робити пюре, щось з дитячого харчування. коротше, як згадаю, так й погано.
А тепер ще й щось доводити, то це вже я не знаю як назвати, що таке ставлення до людей. А здорові лобуряки бухають пиво по кафе та мають інвалідність, отак.
Таке враження, ніби той інсульт людина собі омріяла й дуже хотіла собі таке "щастя". Слів бракує. Сил також немає, є лише страшна лють й ненависть до всього того, що ставить перепони на шляху до хоча б якоїсь справедливості.
языком молоть не поле пахать и разрушенное востанавливать. тем более энергетику и инфраструктуру, создававшиеся многие десятилетия....
США 16 трлн. доларів
кацапендрія 170 млрд. доларів
Україна 52 млн. доларів
Питання. Хто з цих країн живе гірше?
ЄнтА нє прєдєл