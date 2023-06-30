Продажі смартфоні Apple і Samsung у Росії впали до рівня 2013 року

Продажі смартфонів флагманських світових брендів Apple та Samsung у кількісному вираженні впали до 25% від загального обсягу ринку.

При цьому в грошовому вираженні продажі пристроїв цих брендів займають 40-50% від усього ринку смартфонів у Росії, пишуть "Вєдомості" із посиланням на дані мережі "М.Відео-Ельдорадо".

Співрозмовник видання в цій компанії зауважив, що це можна порівняти зі станом ринку у 2013 році, і назвав нинішні показники історичним мінімумом.

Подібні дані щодо продажів смартфонів Apple і Samsung у порівнянні з рештою марок також надали представники російських мереж Ozon, "Білайн" та Tele2. Падіння частки Apple та Samsung також підтверджують в мережі "F+ tech | Марвел".

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Ще в 2021 році флагманські смартфони Apple і Samsung займали 70% російського ринку за кількістю проданих пристроїв, розповідав віцепрезидент "М.Відео-Ельдорадо" Тагір Калімуллін.

За його словами, через санкції замість цих брендів росіяни змушені купувати смартфони китайських виробників, частка яких на ринку стрімко зростає. Так, китайські смартфни вже зайняли більше 70% російського ринку.

Падіння продажів iPhone російські торговці пов'язують з відключенням низки функцій через санкції, а падіння інтересу до Samsung – з відсутністю маркетингової активності бренду та подорожчанням нових моделей через необхідність завозити їх до Росії за "сірими схемами".

Як повідомлялося, Apple і Samsung призупинили постачання своєї техніки до Росії у березні 2022 року. Крім того, Apple обмежила в Росії роботу платіжної технології Apple Pay і можливості оплати підписок в App Store, з онлайн-магазину компанії також прибрали додатки банків та компаній, які потрапили під санкції.

https://censor.net/biz/news/3356828/prodaji_novyh_smartfoniv_u_rosiyi_vpaly_do_minimumu_za_ostanni_5_rokiv