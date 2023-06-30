Кабмін призначив очільницею АРМА звільнену зі скандалом колишню голову Фонду соцстрахування (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у пятницю, 30 червня, призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), попри те, що один з членів конкурсної комісії відкликав свій голос на її підтримку.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Кабмін тільки що на засіданні призначив новуголову АРМА – Олену Думу. І кому цікаво на другому поверсі Офісу президента всі ці "законно-незаконно" – питання риторичне... Ну що ж, щонайменше тепер всі наші партнери у США та ЄС нарешті забудуть про "чудову" ідею про реформування АРМА з середини і можливо прискорять її ліквідацію у поточному вигляді", – прокоментував Железняк.

Згодом ухваленння рішення про призначення Олени Думи головою АРМА офіційно підтвердили у пресслужбі уряду.

Як повідомлялося, Конкурсна комісія обрала Олену Думу головою АРМА 28 червня. За підсумками голосування вона отримала 6 голосів – всього на 1 голос більше, ніж кандидат, що зайняв друге місце. Після голосування один з членів Конкурсної комісії написав заяву про відкликання свого голосу за кандидатуру Олени Думи, відтак її призначення було під сумнівом.

Олена Дума працювала заступницею голови Чернігівської обласної державної адміністрації у 2020 році, коли її очолювала Анна Коваленко – колишня депутатка від "Слуги народу" і заступниця голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Перед призначенням у Чернігівську ОВА Олена Дума у січні-квітні 2020 року працювала директоркою Фонду соціального страхування, звідки її звільнили через численні факти порушення законодавства. До цього вона очолювала Департамент управління державним майном Мінекології.

Олена Дума брала участь у пресконференції разом із радником Руді Джуліані – колишнього довіреного юриста експрезидента США Дональда Трампа, яка мала на меті дискредитувати українську владу та тодішнього кандидата у президенти США Джо Байдена. До цієї кампанії були причетні підсанкційний нардеп Андрій Деркач та обраний від "Слуги народу" депутат Олександр Дубінський.

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Як повідомлялося, із серпня 2021 року АРМА у статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови очолює Дмитро Жоравович.

Перед цим в.о. голови АРМА Віталія Сигидина, його заступника Володимира Павленка, а також начальника управління цього закладу відсторонили від посади після того, як ДБР викрила їх на присвоєнні $400 тис. арештованих і переданих в управління Нацагентства коштів.