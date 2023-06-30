Україна рекордно збільшила імпорт дизпалива з Індії, яка купує російську нафту

У червні обсяги постачань до України дизпального, що має індійське походження, значно збільшилися. За 28 днів усіма видами транспорту було ввезено 149 тис. тонн цього продукту.

За підсумками місяця обсяги постачань можуть перевищити 150 тис. тонн, таким чином імпорт індійського дизпального зросте в півтора рази порівняно з травнем (104,6 тис. тонн), свідчать данні enkorr.

Збільшення продажів індійського палива зумовлено зменшенням обсягів пропозиції продукту турецького виробництва. У Туреччині сезонно зростає внутрішнє споживання палива, через це НПЗ скорочують експортні продажі.

Згідно з даними Kpler, у червні Tupras Aliaga Izmir Refinery скоротив відвантаження ДП та газойлю зі 120 тис. тонн до 1,5 тис. тонн. Постачання ДП та газойлю зі STAR Refinery майже не змінилися порівняно з травнем та становили 190 тис. тонн.

Індійське паливо потрапляє в Україну по двох основних каналах – через турецький термінал Мармара та румунську Констанцу. Постачання індійського продукту потребує підвищеної уваги, оскільки частина його обсягів потрапляє в Україну з тих самих портів, де у великій кількості також перевалюється російське дизпальне.

У розслідуванні enkorr наводилися докази того, що партії індійського дизпального, які потрапляли в Україну насправді могли мати російське походження. За даними Kpler, на початку червня у Констанці розвантажилися два танкери, які привезли 90 тис. тонн дизпального з індійського порту Сікка, а в середині місяця до Мармари зайшло судно зі 104 тис. тонн продукту. У червні з Jamnagar Refinery, що належить Reliance Industries на експорт було відвантажено 2,06 млн тонн дизпального та газойлю, таким чином Україна цього місяця була кінцевим споживачем 7% експорту індійської компанії.