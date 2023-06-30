Лідери країн ЄС підтримали схему використання заморожених активів РФ на відбудову України, – Bloomberg

Лідери країн Євросоюзу підтримали пропозицію запровадити податок на надприбутки, отримані від використання заморожених активів Центробанку Росії на загальну суму 200 мільярдів євро, кошти від якого спрямують на відновлення України.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з підсумками обговорення цієї теми на саміті лідерів країн ЄС, що відбулося у Брюсселі 29 червня.

"Під час цього засідання Європейської ради ми обговорювали тему знерухомлених російських активів... Ми, як Єврокомісія, виступимо з пропозицією, і зважено зосередимося на надприбутках від знерухомлених активів російського центрального банку", – прокоментувала підсумки засідання голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Очікується, що активи російського центрального банку, заморожені в ЄС, принесуть близько 3 мільярдів євро надприбутків на рік.

Більше половини цих активів розміщено у готівці та депозитах, тоді як "значна кількість" решти інвестовані в цінні папери, які будуть перетворені в готівку в міру їх погашення в найближчі два-три роки. Значна частина цих коштів знаходиться в Бельгії в європейському депозитарії Euroclear Ltd., прибуток від їх інвестування склав 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

Водночас перспектива оподаткування та конфіскації таких надприбутків викликає як юридичні, так і фінансові питання, зазначає Bloomberg. За словами джерел агентства, кілька учасників саміту висловили ті ж побоювання, що й Європейський центробанк. Раніше він попереджав, що використання доходів від активів може спонукати власників офіційних резервів відвернутися від євро.

Натомість прихильники плану вважають, що найбільша загроза стабільності відбулася у той момент, коли активи Банку Росії були заблоковані в ЄС.

Співрозмовники Bloomberg також зазначають, що Євросоюз планує отримати підтримку своїх намірів від країн G7, незважаючи на те, що переважна більшість активів Банку Росії знаходиться на території Європи. Принаймні, таку умову висунули кілька держав ЄС.

Одне з джерел агентства додало, що цю тему Євросоюз вже обговорив із США.

В уряді Великої Британії заявили, що країна підтримує запропонований план. Однак Єврокомісія ще має отримати тверду підтримку Франції і Бельгії, де заблокована більшість російських активів, перш ніж представляти офіційну пропозицію.

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Як повідомлялося, раніше Європейський Союз дійшов висновку, що не може законно конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Відтак ЄС зосередився на двох варіантах використання заморожених російських активів на загальну суму 200 мільярдів євро ($219 мільярдів) для допомоги Україні. Більша частина цих активів заблокована у європейському депозитарії Euroclear Ltd., прибуток від їх інвестування склав 750 мільйонів євро до першого кварталу цього року.

Робоча група ЄС з цього питання вказувала на значні юридичні перешкоди для одного з двох варіантів, які вивчає ЄС: тимчасове використання ліквідних активів центрального банку Росії – іншими словами, інвестування активів і спрямування доходів в Україну.

Експертна група віддала перевагу другому варіанту: так званому "внеску з надприбутків". Цей механізм передбачає, що компанії, які отримають прибуток від заблокованих російських активів, будуть змушені переказати значну суму ЄС. Цей варіант має зменшити юридичні ризики для Євросоюзу, оскільки ЄС не керуватиме замороженими активами напряму.