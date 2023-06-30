Фірма оточення Азарова за допомогою Міненерго намагається відсудити в "Укренерго" 150 мільйонів, – ЗМІ (оновлено)

"Укренерго" вимушене відбиватися в судах від фірми, пов’язаної з колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим, яка вдруге намагається стягнути з енергокомпанії 150 млн грн за документами з ознаками фіктивності.

Щодо цього факту провів розслідування проєкт "Схеми" Радіо Свобода, який виявив, ознаки фіктивності в боргових документах, а також, що фірмі з оточення Азарова допомогають посадовці Міністерства енергетики, пише ЕП.

Як зазначають розслідувачі, йдеться про фірму "Зв’язоктехсервіс" з орбіти сина експрем'єра – Олексія Азарова. За прем'єрства Азарова-старшого фірми, пов'язані з бізнесом його сина, регулярно отримували підряди державних підприємств. Не стала винятком і "Національна енергетична компанія "Укренерго".

На її замовлення "Зв’язоктехсервіс" мала збудувати електропідстанцію "Придунайська" в Одеській області. Цей об’єкт на півдні України був потрібен для розвитку бізнесу тодішніх однопартійців Азарова з "Партії регіонів" – братів Андрія та Сергія Клюєвих, які за рахунок держави будували мережу сонячних електростанцій по всій країні.

"Зв’язоктехсервіс" роботи виконала. Замовник – державне "Укренерго" – розрахувався.

45 млн із майже 100 млн грн – було виплачено одразу. Щодо решти – 55 млн грн, у 2019 році між "Укренерго" та "Зв’язоктехсервіс" була укладена мирова угода. Відповідно до якої "Зв’язоктехсервіс" відмовився від штрафних та інфляційних нарахувань. А "Укренерго" своєю чергою сплатило решту боргу. Підтвердженням цьому – платіжний документ, який опинився в розпорядженні журналістів.

Але в 2020 році з'являється компанія "Ай-Тек Україна", яка заявляє, що має договір відступлення права вимоги. Мовляв, держкомпанія досі винна гроші, але вже не "Зв’язоктехсервісу", а новій компанії – "Ай-Тек Україна". Тобто відбулася спроба вдруге стягнути мільйони з державного "Укренерго".

Ці події, що відбулись ще за попередньої влади, наразі є предметом окремого кримінального провадження Національної поліції України.

Представники фірми з оточення колишнього прем’єра-утікача наполягають, що на момент коли держава в 2019 році нарешті розрахувалась зі "Зв’язоктехсервісом" – цю фірму вже не контролювали її реальні власники (люди Азарова), а вона стала об’єктом рейдерської атаки. Тому, мовляв, гроші пішли не тому, кому мали б.

Перше, що впадає в око, – це ціна за таке право. Тобто одна фірма з оточення родини Азарова – "Зв’язоктехсервіс" – вирішила віддати іншій фірмі з його ж орбіти – "Ай-Тек Україна" – можливість стягнути 55 млн грн з "Укренерго" всього за 1 млн грн – що, виходить, менше ніж 2% від суми боргу. Причому "Ай-Тек Україна" ще й отримала трирічну відстрочку оплати цього 1 млн – іншими словами, фірма могла не віддавати ці гроші протягом всього цього часу.

Друге, на що звернули увагу журналісти – це повідомлення від "Ай-Теку", адресоване "Укренерго" в 2020 році, що фірма нібито ще чотири роки тому підписала договір на відступлення права вимоги.

Держпідприємство звернулось до експертів Київської незалежної судово-експертної установи з проханням дослідити реальну дату цього повідомлення (адже оригіналу самого договору у держкомпанії немає). Експерти з’ясували, що там підроблена дата.

Втім, з’ясувалося, що є ті, хто допомагає фірмі з оточення Азарова у процесі вимагання боргу з держпідприємства. І залучені до цього нинішні посадовці профільного відомства – Міністерства енергетики, очолюваного Германом Галущенком.

У 2022 році Міненерго провело внутрішній аудит "Укренерго" за чотирирічний період роботи держпідприємства. Один із пунктів, зазначений аудиторами, – проблеми через розрахунок за ті самі роботи по обладнанню електропідстанції в Одеській області.

"Безпідставне перерахування "Укренерго" заборгованості в сумі 47 млн грн як спосіб розрахунку з "Звʼязоктехсервіс", а не на користь нового кредитора "Ай-Тек Україна", призвело до втрати фінансових ресурсів (збитків) "Укренерго"", – йдеться в документі.

Примітно, що головним аудитором Міненерго тоді був Максим Пономарьов. Зараз він очолює департамент внутрішнього аудиту міністерства. А раніше – представляв в суді інтереси "Ай-Тек Україна" – фірми з оточення родини Азарова.

На запитання, чи не вбачає він у своїх діях конфлікту інтересів, Пономарьов зазначив: "Є вже рішення суду, що набрало законної сили, яке розв'язує це питання. Де повністю встановлений юридичний фактор, відповідно до якого моя робота не є конфліктом інтересів".

У пресслужбі Міненерго теж зазначили, що дія адвокатського свідоцтва Максима Пономарьова була зупинена ще до того, як він став керівником Департаменту внутрішнього аудиту Міненерго.

"Тому будь-який конфлікт інтересів у його діяльності відсутній", – зазначили там.

Після публікації новини Міненерго надіслало свою позицію:

У матеріалі йдеться про те, що приватна компанія, яка, за твердженням журналістів, має відношення до екс-прем’єра – втікача Азарова, нібито за допомогою аудитора Міненерго хоче неправомірно стягнути з компанії НЕК "Укренерго" 55 млн гривень заборгованості та близько 100 млн гривень можливих штрафних санкцій.

Це твердження базується на хибному трактуванні документів та судових ухвал, на які посилаються журналісти редакції. Зокрема, посиланням на акт внутрішнього аудиту Міненерго діяльності НЕК "Укренерго", який був складений аудитором міністерства (раніше працював адвокатом однієї з приватних компаній, що фігурує у господарському спорі з "Укренерго"), журналісти "Радіо Свобода" вказують на нібито заангажованість Міненерго та аудитора в цій справі.

Міненерго офіційно заявляє, що такого документа, як Акт внутрішнього аудиту Міністерства енергетики України про аудит діяльності компанії "Укренерго", не існує. Документ, на який посилаються журналісти та сторінку з якого було оприлюднено у публікації, є актом державного аудиту компанії "Укренерго" за період з 2018 по 2022 роки Держаудитслужбою України, яка не має жодного стосунку до Міненерго.

У пресслужбі "Укренерго" повідомили, що вже звернулися до СБУ та НАБУ із заявами про вчинення злочину.

Згідно з даними Youcontrol, "Ай-Тек Україна" від початку має російське коріння – серед перших власників значиться російська фірма з засновницею-москвичкою, яка спеціалізується на торгівлі товарами для офтальмології.

Далі у цієї фірми декілька разів змінювались власники, але через керівництво був і залишається зв’язок із соратником експрезидента Януковича – Азаровим.

Нині "Ай-Тек Україна" записана на двох українців, зареєстрованих в Києві та області. Але незмінним залишався керівник компанії – Владислав Низовський.

У ЗМІ Владислав Низовський згадується як "менеджер Азарова-молодшого" – Олексія Азарова. Ще один зв'язок з оточенням колишнього прем’єра простежується через громадську організацію "Голосіївська федерація вейкбордингу та воднолижного спорту". Її також очолює Низовський, а одним із засновників є Гліб Лєшков, який обіймав керівні посади в компаніях з будівельної групи "Розвиток" сина Азарова.

Коли Микола Азаров після Революції гідності втік до Москви, то саме на Лєшкова в 2014 році він виписав довіреність, намагаючись продати свій будинок у Києві.

Гліб Лєшков мав безпосередній стосунок і до фірми "Зв’язоктехсервіс", яка будувала електропідстанцію для "Укренерго" і якій від початку заборгувало державне підприємство. На момент будівництва власником "Зв’язоктехсервісу" була компанія "Де Санктіс-Інвест" – її очолював згаданий раніше Гліб Лєшков, менеджер родини Азарова.