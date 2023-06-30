Рада скасує мито для ввезення рятувальних морських суден та літальних апаратів

Верховна Рада планує скасувати ввізне мито для морських суден та літальних апаратів, які використовуються виключно для рятувальних операцій.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, ухвалення відповідних законопроєктів №8139-д та №8176 у першому читанні підтримали 276 та 273 народні депутати відповідно на засіданні 30 червня.

Законопроєкт №8139-д пропонує внести зміни до Митного кодексу та передбачити звільнення від оподаткування митом мирських судів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту для використання виключно як пошуково-рятувальні одиниці з метою виконання міжнародних договорів України у сфері охорони людського життя на морі.

При цьому проєкт закону №8176 передбачає внесення відповідних змін до Податкового кодексу, а також звільнення від оподаткування літальних апаратів, які будуть використовуватись в Україні для рятувальних цілей.