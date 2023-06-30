"Нібулон" збудує елеватор і борошномельний завод в Ізмаїлі за 27 мільйонів євро

ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв), один з найбільших операторів на зерновому ринку України, залучив 27 млн євро від Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO) на збільшення потужностей філії "Бессарабська" в Ізмаїлі, де буде збудовано елеватор та борошномельний завод.

"ЕIFO інвестує майже 27 млн євро в побудову повноцінного елеватора, розрахованого на одночасне зберігання 118,5 тис. тонн зернових, та високотехнологічного сучасного млина потужністю 750 тонн на день", – сказано в повідомленні компанії.

Зазначається, що це дозволить "Нібулону" наростити пропускну експортну спроможність філії до 300 тис. тонн на місяць, постачати борошно як на внутрішній ринок, так і слугувати інтересам місії захисту продовольчої безпеки UN World Food Program через порти Дунаю.

Будівництво нових виробничих потужностей також дозволить збільшити кількість робочих місць у регіоні на 100 фахівців.

Фінансування здійснюється в межах соціальної програми датського інвестиційного фонду, створеного для України. Програма фінансуватиме проєкти із залученням найкращих датських технологій та інноваційних рішень і буде доступною як для державного, так і приватного секторів.

ТОВ "СП "Нібулон" створено в 1991 році. До російського військового вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів та комплексів з прийому сільгоспкультур, потужності для одноразового зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі у 12 областях України та експортував сільгосппродукцію більш ніж у 70 країн світу.

Втрати "Нібулону" від повностабного вторгнення РФ досягли $400 млн. Наразі зернотрейдер працює на 30% потужностей і створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель.