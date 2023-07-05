Кабмін удосконалив роботу електронного каталогу Prozorro Market

Кабінет міністрів України прийняв постанову, яка вносить цілу низку змін у специфіку роботи Prozorro Market. Ключова з них – відтепер єдиним інструментом для проведення закупівель у Prozorro Market стане запит пропозицій.

Відповідне рішення було затверджено урядом 4 липня 2023 року.

"Усі теперішні закупівлі в Prozorro Market відбуватимуться через запит пропозицій. Інструмент запиту пропозицій у Prozorro Market, як раніше і дозволяє замовникам швидко закрити свої потреби без підготовки тендерної документації. У середньому така закупівля триватиме до 10 днів. До того ж замовник завжди буде отримувати вигідні пропозиції", – пояснила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, раніше при закупівлях до 100 тис. грн можна було робити прямі замовлення в каталозі. По суті, процес закупівель був схожий на здійснення покупок у звичайному інтернет-магазині.

Утім, дослідження та опитування користувачів показали, що вказані ціни не завжди відповідали наявності тих чи інших товарів у постачальників. Тому саме запит дозволяє отримати більш актуальні пропозиції від бізнесу та кращі ціни.

Тож відтепер замовники, які вирішили купити необхідний товар у Prozorro Market, незалежно від суми закупівлі мають оголосити запит та вказати у ньому всі характеристики замовлення. І тоді постачальники будуть чітко знати всі деталі щодо умов постачання та надати актуальну ціну під конкретні умови замовника.

Ще одна зміна станеться в тому, що в замовленнях до 500 тис. грн замовники повинні більш чітко вказати, який саме товар їм потрібен. Ідеться про те, що замовник може визначити інформацію про потрібні йому характеристики товару, а також вказати конкретні торговельні марки виробників продукції, які він бажає отримати.

Якщо ж вартість товару становить понад 500 тис. грн, то в такому випадку запит пропозиції має надати інформацію про характеристики товару та їх допустимі значення у відповідності до профілю каталогу. Також з'являється умова, що в такому випадку має бути щонайменше дві пропозиції від постачальників.

Для зменшення маніпуляцій із боку постачальників вводиться вимога надавати обов'язковий об'єкт договору в запиті пропозиції. Також замовнику надається право відмовитися від пропозиції переможця, якщо він відмовляється підписати договір, та перейти до розгляду наступної.

У новому порядку здійснення закупівлі прибирається поняття профілю закупівлі, натомість вводиться поняття технічної специфікації. Це має прибрати деякі непорозуміння, які виникали при комунікаційному продукті.

Адміністраторами Prozorro Market є три централізовані закупівельні організації. ДУ "Професійні закупівлі" наповнюють каталог товарів широкого вжитку, Медичні закупівлі України – ліками та медвиробами, ДП "Українські спеціальні системи" – комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням.

На сьогодні асортимент Prozorro Market налічує близько 90 тис. товарів від 3 тис. кваліфікованих постачальників.