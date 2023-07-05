РНБО вже запровадила санкції проти майже 15 тисяч компаній та фізосіб, найбільше – російських, – "Опендатабот"

Станом на червень цього року до санкційних переліків Ради національної безпеки та оборони було включено 8919 фізичних осіб та 5755 компаній.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими джерелами "Опендатабот".

Зокрема, цього року заходи були запроваджені проти 2495 людей та 2991 компаній.

Понад половину фізичних осіб, які наразі є у цих списках, мають громадянство Росії – 5364. Друге місце у цьому рейтингу посідають громадяни України – під санкціями наразі перебувають 1614 наших громадян. Зі значним відривом від них відстають громадяни Білорусі – 73 людини.

Серед компаній, що потрапили під санкції РНБО, переважна більшість – з РФ (4650 справ). Українських бізнесів у переліку 507. Замикає топ-3 бізнес з "пропискою" на Кіпрі – 178.

Як відомо, держави по всьому світу також застосовують санкції проти людей та бізнесу, пов’язаних з країною-агресором. Загалом у світових санкційних переліках наразі виявлено 6477 компаній та 9440 людей.