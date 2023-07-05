За пів року до бюджету надійшло податків від грального бізнесу на 3 мільярди. Це у 14 разів більше, ніж торік
За останні шість місяців до бюджету надійшло 2,94 млрд грн податку від діяльності грального бізнесу. Це у 14 разів більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
Зокрема, за червень було зібрано податків на 562 млн грн.
"Результат за шість місяців 2023 року такий: вже 2,94 млрд грн податків. Тобто у 14-ть разів більше ніж за аналогічний період 2022-го", – зазначив він.
Як нагадав нардеп, за перше півріччя минулого гральний бізнес поповнив бюджет лише 209 млн грн, а більшість операторів використовували спрощену систему оподаткування і "займалися міскодінгом".
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Раніше перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк заявляв про причетність "Айбокс Банку" та "Укргазбанку" до схем виведення у тінь гральним бізнесом близько 10 мільярдів гривень обороту на місяць.
Наступного ж дня після цієї заяви голова "Укргазбанку" Андрій Кравець написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням нібито через погіршення стану здоров’я, а Нацбанк оштрафував державний "Укргазбанк" на 64,62 мільйона.
7 березня правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії у АТ "Айбокс Банк" та його ліквідацію.
Загалом Національний банк перевіряє діяльність дев’яти банків, які ймовірно були задіяні у схемах з ухилення від сплати податків учасниками грального бізнесу.
Нагадаємо, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.
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"Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що у Міноборони закуповували курячі яйця по 17 грн. за штуку. Збитки для держави - 4 млрд грн."
Оце зеталант! Будь-яка земерзота може вкрасти за раз, більше ніж найприбутковіший бізнес країни заробляє за пів року!
Ще б порівняння з продажем зброї та...
хоча наркотики та проституція зараз при владі, тож їх порівнювати нема сенсу.