Компанії з Німеччини сплатили до російського бюджету більше податків, ніж інші європейські бізнеси, – ЗМІ

Минулоріч німецькі компанії перерахували в російський бюджет більше грошей, ніж фірми з будь-якої іншої країни ЄС.

Як пише Bild, до початку російського вторгнення в РФ працювала 371 німецька компанія. Наразі їх стало менше, проте кількість досі залишається значною – наразі свій бізнес там продовжують 262 компанії з Німеччини, передає Укрінформ.

У 2022 році вони заплатили податків до російського бюджету $402 млн. Це рекордний показник серед усіх країн ЄС – більшу суму в якості податкових відрахувань віддали тільки компанії зі США.

Багато німецьких бізнесів після початку повномасштабної війни проти України пішли з Росії – серед них Siemens, Daimler і Wella.

Водночас такі гіганти, як Metro, Bayer, BMW, Hochland, Robert Bosch, Knauf Gips та інші продовжують заробляти у РФ і виплачують податки до бюджету країни-агресора. Частина німецьких компаній, що залишилися, скористалися відходом конкурентів і лише збільшили свій оборот.

Як повідомлялося, до списку міжнародних спонсорів війни НАЗК вже включило такі компанії як Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, Leroy Merlin, Bonduelle, Auchan Holding та інші.