На Кіровоградщині викрили фабрику з пошиття контрафактного одягу, вилучили продукції та обладнання на 100 мільйонів

Детективи Бюро економічної безпеки викрили масштабне виробництво контрафактного одягу в Кіровоградській області, на якому ділки підробляли товари понад 20 відомих люксових брендів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва підробок. Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту. Товар продавали у роздріб та оптовими партіями через веб-сайти, телеграм-канали та на ринках по всій території України", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків детективи вилучили близько 160 одиниць обладнання, яке використовували для пошиття одягу, його брендування та прасування.

Крім того, вилучили підроблені футболки, куртки, штани, шорти, кепки, рюкзаки, з нанесеним найменуванням відомих брендів виробників одягу, логотипи та ярлики. Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 100 млн грн. Щоб вивезти 200 тонн продукції та обладнання знадобилося 15 вантажівок-фур.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.