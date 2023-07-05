Фонд гарантування вкладів продав активів неплатоспроможних банків за пів року на 3 мільярди

За перші шість місяців загальна сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються, перевищила 3,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Зокрема, у червні у системі Прозорро.Продажі успішно відбулося 62 аукціони на майже 735 млн грн.

Серед останніх проданих лотів – ТРЦ "Магелан", кредитний портфель фізичних осіб банку "Аркада" та комерційна нерухомість в обласних центрах.

Майже вся сума успішних червневих торгів – 622,3 млн грн – результат продажу активів, що перебували на балансі АТ "МР Банк" (колишній "Сбербанк Україна"). Ще на суму 51,9 млн грн відбулися успішні аукціони з реалізації активів ПАТ "Промінвестбанк", і на суму 47,2 млн грн – активів АТ АКБ "Аркада".

Головним аукціоном місяця став продаж лоту, до складу якого увійшов ТРЦ "Магелан" у столиці. Це була 18 спроба продати активи АТ "МР Банк". Початкова ціна на останньому аукціоні становила 448,5 млн грн.

Участь у торгах взяли троє учасників. У результаті трьох раундів та конкуренції ціна лоту зросла на понад 170 млн грн і склала – 620 млн грн.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів червня, отримано повну оплату на суму 96,6 млн грн за 28 лотами.

Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.