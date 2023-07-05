Найбільша в Україні грибна ферма Новинського припинила роботу, дві сотні працівників звільнять
Грибна ферма і виробництво компосту компанії "Верес" у Каневі Черкаської області з початку липня припинили виробництво.
Як повідомили у компанії, обладнання ферми законсервовано, подальша доля виробництва невідома, повідомляє галузеве видання Umdis.
Останнім часом компанія намагалася знайти орендаря і зберегти виробництво, але зробити це не вдалося.
Грибна ферма "Верес" складається з 36 камер вирощування печериць по 700 кв. м площі вирощування в кожній, що робить ферму найбільшою в Україні. Раніше на фермі збирали 450 тонн грибів на місяць.
Компостне виробництво компанії виробляло до 3500 тонн компосту Ф2 на місяць. Завод працював з 2004 року.
Причиною закриття виробництва стали збитки, які ферма отримувала останнім часом. В компанії працювало більше 200 людей. Левова доля врожаю печериць збиралася для потреб власного консервного цеху, тож найімовірніше виробництво маринованих грибів компанії також доведеться зупинити.
Група компаній "Верес", яка спеціалізується на вирощуванні й переробці плодоовочевої продукції, входить до складу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського.
Як повідомлялося, у квітні СБУ заявила про арешт активів Новинського загальною вартістю понад 10,5 млрд грн.
10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.
На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.
Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.
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