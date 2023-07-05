Найбільша в Україні грибна ферма Новинського припинила роботу, дві сотні працівників звільнять

Грибна ферма і виробництво компосту компанії "Верес" у Каневі Черкаської області з початку липня припинили виробництво.

Як повідомили у компанії, обладнання ферми законсервовано, подальша доля виробництва невідома, повідомляє галузеве видання Umdis.

Останнім часом компанія намагалася знайти орендаря і зберегти виробництво, але зробити це не вдалося.

Грибна ферма "Верес" складається з 36 камер вирощування печериць по 700 кв. м площі вирощування в кожній, що робить ферму найбільшою в Україні. Раніше на фермі збирали 450 тонн грибів на місяць.

Компостне виробництво компанії виробляло до 3500 тонн компосту Ф2 на місяць. Завод працював з 2004 року.

Причиною закриття виробництва стали збитки, які ферма отримувала останнім часом. В компанії працювало більше 200 людей. Левова доля врожаю печериць збиралася для потреб власного консервного цеху, тож найімовірніше виробництво маринованих грибів компанії також доведеться зупинити.

Читайте також: Готель, порт та ТРЦ: СБУ арештувала "приховані" активи Новинського на понад 10 мільярдів

Група компаній "Верес", яка спеціалізується на вирощуванні й переробці плодоовочевої продукції, входить до складу "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського.

Як повідомлялося, у квітні СБУ заявила про арешт активів Новинського загальною вартістю понад 10,5 млрд грн.

10 квітня СБУ на Полтавщині провела обшуки в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи Smart Energy Новинського, через спробу вивести бізнес з-під санкцій.

На початку грудня минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яким запровадив санкції щодо низки діячів УПЦ МП, а також колишнього народного депутата Вадима Новинського. До нього строком на 5 років застосовано 12 видів санкцій, включно із блокуванням активів та анулюванням чи зупиненням дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Після цього, 16 січня, інвестиційна-промислова група Smart Holding Вадима Новинського оголосила про передачу її активів у траст, стверджуючи, що відповідні рішення були ухвалені до запровадження санкцій, у листопаді 2022 року. Хоча ще на початку січня у публічних заявах компаній Новинського не йшлося про зміну власності або передачу активів в управління.