Російський Мінфін вдвічі зменшить продаж юанів з резерву попри падіння курсу рубля

Російський Мінфін у період з 7 липня до 4 серпня зменшить обсяг продажу юанів з Фонду національного добробуту (ФНБ) вдвічі – до 35 млрд рублів замість приблизно 75 млрд рублів.

За прогнозами міністерства, у липні бюджет РФ недоотримає близько 30,34 млрд рублів додаткових нафтогазових доходів (це різниця між фактично отриманими грошима та очікуваною сумою), пише російська редакція Forbes.

У червні 2023 року Росія отримала 528,6 млрд рублів нафтогазових доходів. Це виявилося на 135,2 млрд. рублів менше, ніж планувалося.

За офіційними даними, у червні середня ціна російської нафти Urals склала $55,28 за барель. Це на $1,94 більше, ніж було у травні, однак у 1,58 раза менше, ніж було у червні 2022 року. Російський бюджет на 2023 рік розрахований, виходячи з ціни нафти $70 за баррель.

За перші півроку 2023 року середня вартість Urals склала $52,17 за барель. Це майже на $32 менше, ніж у перші шість місяців минулого року: тоді середня ціна становила $84,09.

З червня в Росії почав діяти новий порядок розрахунку цін на російську нафту для оподаткування: його мета – знизити знижку на Urals щодо міжнародного зразка Brent. Мінфін очікував, що це принесе бюджету додаткові 600 млрд рублів доходів.

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Як повідомлялося, водночас триває падіння курсу російського рубля – напередодні він падав нижче 99 рублів за євро та 90 рублів за долар США вперше з березня 2022 року.

Перший віцепрем'єр уряду РФ Андрій Бєлоусов заявляв, що за поточних умов російська влада вважає оптимальним для економіки та бюджету курс рубля на рівні 80-90 руб. за долар. Наприкінці минулого року Бєлоусов заявляв, що оптимальним для економіки Росії буде курс 70-80 рублів за долар.