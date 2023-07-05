Угорщина планує отримати нові реактори від "Росатому" до 2031 року

Влада Угорщини очікує, що "Росатом" побудує два нових реактори на атомній електростанції "Пакш" до 2030 і 2031 років.

Як пише Reuetrs, про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто після зустрічі з міністром охорони здоров’я Росії Михайлом Мурашком, передає Радіо Свобода.

Як повідомлялося, у серпні минулого року Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" з розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом".

Цей дозвіл прокладає шлях до розширення атомної станції в південному місті Пакш, яка зараз має чотири реактори, до шести реакторів. Вартість будівництва оцінюється у 12,5 млрд євро, 10 млрд євро з них профінансує Росія.

Об’єкт у Пакші, єдиній атомній електростанції в Угорщині, був побудований у 1980-х роках за радянськими технологіями. Петр Сійярто раніше заявляв, що нові реактори захистять Угорщину від "диких коливань цін на енергоносії".