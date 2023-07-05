Росія заблокувала прохід суден "зерновим коридором" до українських портів

З 29 червня не відбулося жодної інспекції суден на вхід до "зернового коридору" у напрямку українських портів.

Останні інспекції суден на вхід зафіксовано 28 червня, два балкери пропустили у напрямку порту "Одеса", повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на дані Спільного координаційного центру (СКЦ).

У зворотному напрямку в липні було здійснено дві інспекції: 4 липня пропустили суховантажне судно Akdeniz M з 30 тис. тонн пшениці до Туреччини з "Одеси", а 2 липня – суховантаж Agapi S з 55,88 тис. тонн кукурудзи для Нідерландів з порту "Чорноморськ".

З урахуванням оприлюднених даних, наразі у "зерновому коридорі" перебуває ще сім суден, які уже вийшли з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" з агропродукцією (три з них до Китаю та по одному до Індії, Туреччини, Джибуті та Франції), та ще три знаходяться під завантаженням або рухаються у напрямку портів.

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Як повідомлялося, раніше в ООН визнавали, що СКЦ через дії російської сторони з 26 червня не видав дозволу на приєднання до чорноморської зернової ініціативи жодному новому суховантажу.

МЗС РФ напередодні фактично підтвердило блокування заходу суден до "зернового коридору", повідомивши, що всі судна мають вийти з нього до 18 липня.

Росія заявляє, що не планує продовжувати свою участь у "Чорноморській зерновій ініціативі", вимагаючи часткового скасування санкцій та відновлення роботи аміакопроводу "Тольяті-Одеса", який підірвано щонайменше у двох місцях.