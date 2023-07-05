Відбудова України: "Метінвест" пропонує новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів

Будівництво житла з використанням сталі дозволить швидко забезпечити українців житлом після завершення війни, для цього можна використати новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів.

Про це генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів в інтерв’ю для проєкту FAQ talks, повідомляє пресслужба компанії.

"Я переконаний, що відновлення України стане ренесансом сталевого будівництва, і ми зможемо відновити нашу країну, постачаючи сталь, яка потрібна для її відбудови. Одним з етапів такої роботи став запуск проєкту "Сталева мрія" від "Метінвесту", – наголосив Риженков.

За його словами, для відбудови також можна використати новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів.

"Там будинки будують взагалі без використання бетону чи цементу, навіть фундамент повністю зі сталі. Це здебільшого багатоповерхівки, але їх можна зводити модулями, які можуть виробляти корабельні компанії, що в Італії розташовані біля наших заводів. Потім це все можна транспортувати в Україну, збирати вже на наших потужностях і встановлювати там, де потрібно побудувати будинок", – розповів Риженков.

Він зауважив, що широке використання сталі для відбудови дозволить відновити виробництво низки металургійних виробів в Україні, яке втрачене через руйнування окупантами ММК імені Ілліча й "Азовсталі" в Маріуполі.

"Ми веземо товстий лист із наших заводів в Італії, купуємо рейки чи балки в інших країнах і доставляємо їх в Україну. Але все це можна відновити. "Метінвест" може побудувати нові прокатні потужності, на яких вироблятиме потрібні продукти", – додав Риженков.

Гендиректор "Метінвесту" нагадав, що в Україні вже є знакові споруди зі сталі і висловив сподівання, що у майбутньому можуть з’явитися нові зразки сталевого будівництва, такі як Empire State Building.

"Ми вже зробили деякі речі, які можуть бути символами. Наприклад, наш безпечний конфайнмент над ЧАЕС, який теж зроблено зі сталі "Метінвесту". Це споруда, аналогів якої у світі не так вже й багато. Так, це сумна частина історії України, та все ж таки саме нове укриття – це те, що ми можемо зробити на найвищому рівні. Коли ми відбудовуватимемо після війни нашу державу, матимемо можливість створити багато таких об'єктів, якими ми пишатимемося потім багато років", – сказав Риженков.