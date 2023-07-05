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Новини
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Відбудова України: "Метінвест" пропонує новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів

риженков

Будівництво житла з використанням сталі дозволить швидко забезпечити українців житлом після завершення війни, для цього можна використати новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів.

Про це генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів в інтерв’ю для проєкту FAQ talks, повідомляє пресслужба компанії.

"Я переконаний, що відновлення України стане ренесансом сталевого будівництва, і ми зможемо відновити нашу країну, постачаючи сталь, яка потрібна для її відбудови. Одним з етапів такої роботи став запуск проєкту "Сталева мрія" від "Метінвесту", – наголосив Риженков.

За його словами, для відбудови також можна використати новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів.

"Там будинки будують взагалі без використання бетону чи цементу, навіть фундамент повністю зі сталі. Це здебільшого багатоповерхівки, але їх можна зводити модулями, які можуть виробляти корабельні компанії, що в Італії розташовані біля наших заводів. Потім це все можна транспортувати в Україну, збирати вже на наших потужностях і встановлювати там, де потрібно побудувати будинок", – розповів Риженков.

Він зауважив, що широке використання сталі для відбудови дозволить відновити виробництво низки металургійних виробів в Україні, яке втрачене через руйнування окупантами ММК імені Ілліча й "Азовсталі" в Маріуполі.

"Ми веземо товстий лист із наших заводів в Італії, купуємо рейки чи балки в інших країнах і доставляємо їх в Україну. Але все це можна відновити. "Метінвест" може побудувати нові прокатні потужності, на яких вироблятиме потрібні продукти", – додав Риженков.

Гендиректор "Метінвесту" нагадав, що в Україні вже є знакові споруди зі сталі і висловив сподівання, що у майбутньому можуть з’явитися нові зразки сталевого будівництва, такі як Empire State Building.

"Ми вже зробили деякі речі, які можуть бути символами. Наприклад, наш безпечний конфайнмент над ЧАЕС, який теж зроблено зі сталі "Метінвесту". Це споруда, аналогів якої у світі не так вже й багато. Так, це сумна частина історії України, та все ж таки саме нове укриття – це те, що ми можемо зробити на найвищому рівні. Коли ми відбудовуватимемо після війни нашу державу, матимемо можливість створити багато таких об'єктів, якими ми пишатимемося потім багато років", – сказав Риженков.

Автор: 

металургія (942) будівництво (2236) Метінвест (780) метал (496) Новини компаній (3421)


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Топ коментарі
+4
как задолбали. Плавите сталь? Вот и делайте ее дальше. Не лезьте в стройку. Тут и без вас разберутся с чего строить дешевле и лучше.
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05.07.2023 15:42 Відповісти
+3
У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему кілька років саботують вирішення питання, байдужі до страждань громадян та вочевидь зацікавлені саме у такому положенні! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять Шмигаля КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудованих ЖК розплодились організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жоден ЖК!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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05.07.2023 16:08 Відповісти
+2
грабіжник українського народу, нажер апетит в Україні, грабуючи українйців,вирішив і дальше викачувати гроші з бюджету України.(з кишень українців)
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05.07.2023 16:10 Відповісти
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как задолбали. Плавите сталь? Вот и делайте ее дальше. Не лезьте в стройку. Тут и без вас разберутся с чего строить дешевле и лучше.
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05.07.2023 15:42 Відповісти
АХМЕТОВ- пішов Нах!

Він думаю що він дуже хитрий. Що Україна дасть ему грошей на « нову технологію», бо цеж шалені гроші!

Цю рижу суки треба притягати до суду що він з янукавощем підпалив Донбас і цю війну!

Він не мае морального права отримувати державні кошти платників податків України.
Ні однієі копійки!

Гнать сцаними тряпками!
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05.07.2023 18:11 Відповісти
Дешевше буде з гівна та палиць. В Метінвесті (як би ми не відносились до рудого Ріната) все ж працюють не тільки класні менеджери але й спеціалісти з металургії, машинобудування та інших галузей.
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05.07.2023 20:30 Відповісти
А може краще не швидко а якісно,? мінуси сталевої технології, якщо в будинку недай Боже пожежа, сталь нагрівається, деформується і будинок складається
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05.07.2023 16:06 Відповісти
Для того щоб почалась деформація сталі потрібно нагріти її не менше чим до 700 градусів. Таку температуру може дати тільки горіння нафтопродуктів щонайменше півгодини. Ідіть фізику вчить перед тим як безглузді коментарі роздавати.
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05.07.2023 20:25 Відповісти
А ви мабуть " Метінвест"? Памятаю, колись трапилось відео, здається в Індії у багатоповерхівці трапилась пожежа, через деякий час конструкція нагрілась і будинок наче розм"як і склався, знімали місцеві очевидці, сказали, що будинок мав сталеву конструкцію.
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05.07.2023 20:50 Відповісти
Тільки брали участь в оголошених Метінвестом тендерах на постачання легованих матеріалів. Не чув щоб в Індії існували якісь держстандарти в будівництві.
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05.07.2023 20:56 Відповісти
В Україні їх теж немає, будівельна галузь є самою корупційною! Спочатку нехай добудують те, що розпочали будувати та покинули Войцеховський, Укрбуд, Аркада і це тільки в Києві! - роботи непочатий край, а "Метінвесту" уже дайте бабло на нові проекти!
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05.07.2023 21:10 Відповісти
Доречі, повідомляли, що башти Всесвітнього торгового центру в США,
склалися саме через плавлення арматури
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05.07.2023 22:21 Відповісти
У Києві близько двухсот покинутих житлових комплексів, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування зверталися тисячі постраждалих у т.ч дати закон який може вирішити питання покинутих недобудов по всій країні, але вони знаючи про проблему кілька років саботують вирішення питання, байдужі до страждань громадян та вочевидь зацікавлені саме у такому положенні! Покупці/інвестори вже багато років бігають по всім інстанціям, судам та просять Шмигаля КМДА, Кличко, Непопа, Шуляк, допомогти провести аудит вільних площ та надати забудовниа, але замість організувати добудову, за ініціативи КМДА на недобудованих ЖК розплодились організовані угруповання, кооперативи які дерибанять вільні площі за які можна добудувати та шляхом шантажу та залякувань втрати людьми квартир, організували збір коштів по другому колу, з людей збирають мільйони гривень, але 6 років не завершили будівництво та не здали в експлуатацію жоден ЖК!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
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05.07.2023 16:08 Відповісти
Чомусь пригадав казку про трьох поросят(А італійський клімат можна прирівняти до українського ?
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05.07.2023 16:10 Відповісти
грабіжник українського народу, нажер апетит в Україні, грабуючи українйців,вирішив і дальше викачувати гроші з бюджету України.(з кишень українців)
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05.07.2023 16:10 Відповісти
Метал? Мені подобається ідея. Це буде стимул для нашої економіки.
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05.07.2023 17:06 Відповісти
А якщо виготовляти цегnу чи бетон стимулу, що не буде?
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05.07.2023 21:17 Відповісти
Як ви собі експорт цегли уявляєте?
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06.07.2023 01:23 Відповісти
Я уявляю збільшити виробництво в Україні
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06.07.2023 10:32 Відповісти
Можливо ідея і добра, можливо і проєкт хороший.
А отримаємо черговий "розпил" бюджету.
Ніколи такого не було, а тепер ще й з грантами на відбудову.
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05.07.2023 17:27 Відповісти
https://forbes.ua/inside/pochemu-plan-marshalla-srabotal-v-***********-evrope-uroki-dlya-ukrainy-11042022-5382#:~:text=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%D1%81%D1%96%D0%B9,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8E%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%BD%D1%96%20%D0%B7%20%D0%BA%D0%B8%D0%BC .
"Загалом було профінансовано 140 великих проєктів. Важливо, що всі проєкти затверджувалися ЄСА (тобто американцями) - самі країни не могли ухвалювати таких рішень." (С)

"Участь у Плані запропонували всій Європі, включно з СРСР та Східною Європою, захопленою радянською армією. Союз та його «сателіти» відмовилися, хоча СРСР дуже постраждав від війни. Сталін не хотів ділити свою владу ні з ким." (С)
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05.07.2023 19:41 Відповісти
Я так розумію то будуть контейнери. Швидко і дешево. Але спекотно влітку і холодно взимку.
Хтось лобіює виготовлення металу. Як би то було б так круто то тут в Італії вже було повно. Але ні! Ніц такого нема!
Хтось буде на українцях експерименти робити ще й за гроші самих українців.
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05.07.2023 17:30 Відповісти
"Але спекотно влітку і холодно взимку" - для цього є кондиціонери та теплові насоси.

"Хтось лобіює виготовлення металу" - той хтось прямим текстом це каже. Він не приховує це. Чому? Та тому що це українські робочі місця. Розумієте? Нам треба розвивати економіку та старатись щоб ми себе самі забезпечували хоча б простими у виготовленні речами. Для прикладу якщо у нас немає нафти і бітума, то треба будувати бетонні дороги та їздити на електриці.

Хоча звичайно більш важливо це експорт продукції з високою доданою вартістю що використовується у складних виробничих ланцюгах та дуже складна у виготовленні і заміні, тобто робототехніка, комп'ютерна техніка, максимально складні машини та інше. По факту із українським потенціалом можна робити важку робототехніку (такі собі гігантські роботи з металу розміром з багатоповерхівки) які потрібні для будівництва, для прокладання тунелів, виробництва чи іншого. Но натомість через біомусор ми експортуємо аграрну продукцію та дивуємось чому це ми мало кому потрібні. А все тому що їжею цивілізовані забезпечують себе самі! Вона потрібна лише дикунам і виходить погана ситуація бо нам слабо потрібна продукція дикунів, но ми всі хочемо телефони, машини і інше що продають ті кому наша їжа і даром не треба.
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05.07.2023 17:47 Відповісти
Наивняк
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05.07.2023 20:15 Відповісти
А що війна вже закінчилась? Я розумію що на Банковій вона і не починалась , бо крадуть як в останній день життя , закон про англійську мову , закон про тотальний контроль за картками , відміна готівки , я просто не розумію в якому світі живе ота владна мерзота ..
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05.07.2023 18:15 Відповісти
Відбудовувати країну це добре але ж це не благодійна акція , а бізнес , в якому олігархи скромно замовчують що продаючи нерухомість українцям по захмарним цінам та це й з неякісних матеріалів заробляють 100% рентабельність при цьому не ризукуючи на відміну від покупців , наприкладі "Київмісьбуду" коли журналісти виявили у жінки голови правління "хатинку" в Монако за 20 мільонів евро, при тому в той самий момент компанія вимагає кошти з держави - 1 мільярд грн на закінчення будівництва, там не фінансування з бюджету потрібно, а перевірку дотримання оподаткування фірмами "бабачками". Іншими словами ще війна не закінчилася, а вони як кажуть вже ділять шкуру не вбитого ведмідя на мільярди $. за яку загинули молоді пркекрасні захисники України - справжня еліта, тому відбудовувати країну будуть ті хто її захищав, до речі і управлять теж звісно балатуючись через вибори.
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05.07.2023 19:09 Відповісти

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