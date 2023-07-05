Відбудова України: "Метінвест" пропонує новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів
Будівництво житла з використанням сталі дозволить швидко забезпечити українців житлом після завершення війни, для цього можна використати новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів.
Про це генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков розповів в інтерв’ю для проєкту FAQ talks, повідомляє пресслужба компанії.
"Я переконаний, що відновлення України стане ренесансом сталевого будівництва, і ми зможемо відновити нашу країну, постачаючи сталь, яка потрібна для її відбудови. Одним з етапів такої роботи став запуск проєкту "Сталева мрія" від "Метінвесту", – наголосив Риженков.
За його словами, для відбудови також можна використати новий спосіб сталевого будівництва від італійських архітекторів.
"Там будинки будують взагалі без використання бетону чи цементу, навіть фундамент повністю зі сталі. Це здебільшого багатоповерхівки, але їх можна зводити модулями, які можуть виробляти корабельні компанії, що в Італії розташовані біля наших заводів. Потім це все можна транспортувати в Україну, збирати вже на наших потужностях і встановлювати там, де потрібно побудувати будинок", – розповів Риженков.
Він зауважив, що широке використання сталі для відбудови дозволить відновити виробництво низки металургійних виробів в Україні, яке втрачене через руйнування окупантами ММК імені Ілліча й "Азовсталі" в Маріуполі.
"Ми веземо товстий лист із наших заводів в Італії, купуємо рейки чи балки в інших країнах і доставляємо їх в Україну. Але все це можна відновити. "Метінвест" може побудувати нові прокатні потужності, на яких вироблятиме потрібні продукти", – додав Риженков.
Гендиректор "Метінвесту" нагадав, що в Україні вже є знакові споруди зі сталі і висловив сподівання, що у майбутньому можуть з’явитися нові зразки сталевого будівництва, такі як Empire State Building.
"Ми вже зробили деякі речі, які можуть бути символами. Наприклад, наш безпечний конфайнмент над ЧАЕС, який теж зроблено зі сталі "Метінвесту". Це споруда, аналогів якої у світі не так вже й багато. Так, це сумна частина історії України, та все ж таки саме нове укриття – це те, що ми можемо зробити на найвищому рівні. Коли ми відбудовуватимемо після війни нашу державу, матимемо можливість створити багато таких об'єктів, якими ми пишатимемося потім багато років", – сказав Риженков.
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Він думаю що він дуже хитрий. Що Україна дасть ему грошей на « нову технологію», бо цеж шалені гроші!
Цю рижу суки треба притягати до суду що він з янукавощем підпалив Донбас і цю війну!
Він не мае морального права отримувати державні кошти платників податків України.
Ні однієі копійки!
Гнать сцаними тряпками!
склалися саме через плавлення арматури
https://www.facebook.com/groups/561517177370557/#_blank https://www.facebook.com/groups/561517177370557/
А отримаємо черговий "розпил" бюджету.
Ніколи такого не було, а тепер ще й з грантами на відбудову.
"Загалом було профінансовано 140 великих проєктів. Важливо, що всі проєкти затверджувалися ЄСА (тобто американцями) - самі країни не могли ухвалювати таких рішень." (С)
"Участь у Плані запропонували всій Європі, включно з СРСР та Східною Європою, захопленою радянською армією. Союз та його «сателіти» відмовилися, хоча СРСР дуже постраждав від війни. Сталін не хотів ділити свою владу ні з ким." (С)
Хтось лобіює виготовлення металу. Як би то було б так круто то тут в Італії вже було повно. Але ні! Ніц такого нема!
Хтось буде на українцях експерименти робити ще й за гроші самих українців.
"Хтось лобіює виготовлення металу" - той хтось прямим текстом це каже. Він не приховує це. Чому? Та тому що це українські робочі місця. Розумієте? Нам треба розвивати економіку та старатись щоб ми себе самі забезпечували хоча б простими у виготовленні речами. Для прикладу якщо у нас немає нафти і бітума, то треба будувати бетонні дороги та їздити на електриці.
Хоча звичайно більш важливо це експорт продукції з високою доданою вартістю що використовується у складних виробничих ланцюгах та дуже складна у виготовленні і заміні, тобто робототехніка, комп'ютерна техніка, максимально складні машини та інше. По факту із українським потенціалом можна робити важку робототехніку (такі собі гігантські роботи з металу розміром з багатоповерхівки) які потрібні для будівництва, для прокладання тунелів, виробництва чи іншого. Но натомість через біомусор ми експортуємо аграрну продукцію та дивуємось чому це ми мало кому потрібні. А все тому що їжею цивілізовані забезпечують себе самі! Вона потрібна лише дикунам і виходить погана ситуація бо нам слабо потрібна продукція дикунів, но ми всі хочемо телефони, машини і інше що продають ті кому наша їжа і даром не треба.