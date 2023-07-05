Україна та ще три країни подали міжнародний позов за збитий Іраном у 2020 році літак

Канада, Швеція, Велика Британія та Україна подали до Міжнародного суду ООН спільну заяву про порушення справи проти Ірану через катастрофу українського літака 8 січня 2020 року поблизу Тегерана.

Як ідеться у повідомленні суду, ці країни заявляють, що Іран порушив низку зобов'язань відповідно до Монреальської конвенції, коли того дня сили Корпусу вартових Ісламської революції збили цивільний літак "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), передає Інтерфакс-Україна.



На думку заявників, Іран "не вжив усіх практичних заходів для запобігання незаконному та навмисному вчиненню злочину, описаного в статті 1 Монреальської конвенції, включаючи знищення рейсу PS752".



"Згодом він також не зміг провести неупереджене, прозоре та справедливе кримінальне розслідування та провести судове переслідування відповідно до міжнародного права", – зазначається у позові.



Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 МАУ, який виконував 8 січня 2020 року рейс за маршрутом Тегеран – Київ, спалахнув у повітрі і впав відразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули, серед них – громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.



Іранська влада 11 січня того ж року визнала, що лайнер помилково збили іранські військові. Пізніше Командувач аерокосмічними силами КВІР Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.