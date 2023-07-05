Непридатний до служби альпініст: Президент "Київміськбуду" виїхав з довідкою про інвалідність і підкорив Еверест (оновлено)

Президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір у травні разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест.

При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність, повідомляють журналісти bihus.info з посиланням на джерела.

За їх даними, підйом на Еверест подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Спортивні медіа розповідали, що Кушнір з дружиною стали першим подружжям з України, які здійснили сходження на вершину Евересту. Сам Кушнір – відомий альпініст і любив розповідати про підкорені вершини.

У пресслужбі президента "Київміськбуду" БізнесЦензору повідомили, що Ігор Кушнір має третю групу інвалідності з 2005 року.

"Кушнір дійсно має третю групу інвалідності, адже з 2005 року бореться із онкологічною хворобою (меланома), що зумовлює, у відповідності до закону, наявність інвалідності третьої групи та періодичні обстеження, у тому числі і за межами України. Йому було проведено низку операцій з видалення метастаз у різних органах та видалення самих внутрішніх органів", – прокоментували у пресслужбі бізнесмена.

Водночас там підтвердили, що Кушнір є досвідченим альпіністом, який піднявся на два "восьмитисячника" та сім "семитисячників", а підкорення Евересту було його давньою мрією.

Як повідомлялося, раніше журналісти з’ясували, що компанія дружини президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Раніше президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір повідомляв, що компанія не може відновити будівництво своїх об’єктів у повному обсязі. Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів.