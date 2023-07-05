Квитки тільки через каси: Хакери зламали сайт і мобільний додаток Російської залізниці
Сайт і мобільний додаток Російської залізниці (РЖД) не працюють через хакерську атаку.
Сайт та програма відкриваються, але купити квитки на потяги через них не можна, повідомляє "Коммерсант".
У пресслужбі РЖД підтвердили збій у роботі сервісів, порадивши купувати квитки через каси.
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