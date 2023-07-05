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Квитки тільки через каси: Хакери зламали сайт і мобільний додаток Російської залізниці

ржд

Сайт і мобільний додаток Російської залізниці (РЖД) не працюють через хакерську атаку.

Сайт та програма відкриваються, але купити квитки на потяги через них не можна, повідомляє "Коммерсант".

У пресслужбі РЖД підтвердили збій у роботі сервісів, порадивши купувати квитки через каси.

Автор: 

квитки (332) залізниця (841) росія (14441) кібератака (169)


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