Квитки тільки через каси: Хакери зламали сайт і мобільний додаток Російської залізниці

Сайт і мобільний додаток Російської залізниці (РЖД) не працюють через хакерську атаку.

Сайт та програма відкриваються, але купити квитки на потяги через них не можна, повідомляє "Коммерсант".

У пресслужбі РЖД підтвердили збій у роботі сервісів, порадивши купувати квитки через каси.