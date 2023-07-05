Україна готується до ратифікації угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, – Мінекономіки

Україна готова зробити необхідні кроки для ратифікації угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Туреччиною, підписаної 3 лютого 2022 року, та розпочати переговори щодо перегляду документу у 2024 році.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко під час телефонної розмови з міністром торгівлі Туреччини Омером Болатом.

"Реалізація цієї угоди піде на користь українському бізнесу та відкриє нові перспективи для наших турецьких партнерів в Україні. Туреччина займає значну та давню позицію як один із важливих торговельних партнерів України в регіоні", – зазначила Свириденко.

За її словами, в 2022 році обсяг торгівлі між країнами сягнув $6,3 млрд.

Разом із міністром торгівлі Туреччини ми також обговорили кілька важливих тем, зокрема Чорноморську зернову ініціативу, питання інвестицій та відновлення України 🇺🇦

Як повідомлялося, 3 лютого 2022 року у Києві за підсумками проведення 12 раундів переговорів та низки експертних консультацій протягом 2011-2022 років прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш підписали угоду про ЗВТ між Україною та Туреччиною. Угода набуде чинності після ратифікації її парламентами обох країн та обміну ратифікаційними грамотами.

Наприкінці жовтня минулого року Свириденко зазначила, що у зв'язку зі зміною ситуації в Україні продовжуються переговори з Туреччиною щодо встановлення перехідного періоду для окремих галузей виробництва, зокрема легкої промисловості. За словами Свириденко, очікувалося, що у грудні-2022 – січні-2023 додаткових домовленостей буде досягнуто, що відкриє дорогу до ратифікації угоди в парламентах обох країн.