СБУ заблокувала канал втечі "ухилянтів" за кордон під виглядом моряків

Служба безпеки України заблокувала канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Так, у результаті спецоперацій в Одесі затримано двох організаторів нелегального "трафіку".

Як ідеться в повідомленні Управління СБУ в Одеській області, зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України "за станом здоров’я" або під виглядом моряків іноземних суден.

До кожного замовлення фігуранти підходили індивідуально – пропонували широкий спектр "послуг" із урахуванням "особливостей" клієнта. У середньому вартість "квитка" становила від $5 тис., залежно від регіону проживання й терміновості виїзду.

Для цього ділки самостійно виготовляли "липові" документи про непридатність до військової служби, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, висновки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність.

Крім того, фігуранти підробляли документи Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, а саме посвідчення особи моряка, медичні та кваліфікаційні документи моряків.

Співробітники СБУ викрили злочинний механізм і задокументували два епізоди злочинної діяльності. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали обох організаторів "трафіку" під час отримання грошей від чергового втікача.

Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинних дій, печатки та штампи державних установ, а також готівку, одержану злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадових осіб держустанов.