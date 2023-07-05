СБУ заблокувала канал втечі "ухилянтів" за кордон під виглядом моряків
Служба безпеки України заблокувала канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Так, у результаті спецоперацій в Одесі затримано двох організаторів нелегального "трафіку".
Як ідеться в повідомленні Управління СБУ в Одеській області, зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України "за станом здоров’я" або під виглядом моряків іноземних суден.
До кожного замовлення фігуранти підходили індивідуально – пропонували широкий спектр "послуг" із урахуванням "особливостей" клієнта. У середньому вартість "квитка" становила від $5 тис., залежно від регіону проживання й терміновості виїзду.
Для цього ділки самостійно виготовляли "липові" документи про непридатність до військової служби, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних, висновки медико-соціальної експертної комісії про інвалідність.
Крім того, фігуранти підробляли документи Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, а саме посвідчення особи моряка, медичні та кваліфікаційні документи моряків.
Співробітники СБУ викрили злочинний механізм і задокументували два епізоди злочинної діяльності. У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали обох організаторів "трафіку" під час отримання грошей від чергового втікача.
Під час обшуків за місцями їхнього проживання виявлено комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинних дій, печатки та штампи державних установ, а також готівку, одержану злочинним шляхом.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Перевіряється причетність до протиправної діяльності посадових осіб держустанов.
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